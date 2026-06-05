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Avtor:
STA

Petek,
5. 6. 2026,
21.19

Osveženo pred

42 minut

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Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić Skopje

Petek, 5. 6. 2026, 21.19

42 minut

Namizni tenis, Skopje, WTT Contender

Darko Jorgić v Skopju že med najboljšimi osmimi

Avtor:
STA

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Darko Jorgić | Darko Jorgić se je uvrstil v četrtfinale. | Foto worldtabletennis.com

Darko Jorgić se je uvrstil v četrtfinale.

Foto: worldtabletennis.com

Najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je na turnirju WTT Contender v Skopju uvrstil v četrtfinale. Po težavah v prvem krogu proti Belgijcu Cedricu Nuytincku je imel nekoliko lažje delo v drugem, Južnokorejca Park Ganghyeona je premagal v treh nizih.

Povsem brez težav pa vendarle ni šlo. Po gladko dobljenem prvem nizu, dobil ga je z 11:6, je ob koncu drugega niza zaostajal, a se rešil, niz je dobil s 14:12. To je bila tudi prelomnica dvoboja, v tretjem nizu nato spet ni imel nikakršnih problemov.

"Z njim sem igral že lani v Ljubljani in ga premagal brez večjih težav, tokrat pa je bilo precej težje. Nekako sem prevladoval skozi ves dvoboj, na koncu pa dobil tudi drugi niz, ki je bil po mojem mnenju ključen. Vesel sem zmage in uvrstitve v četrtfinale. Ves čas sem bil agresiven in borben, zdaj pa že komaj čakam jutrišnji četrtfinalni dvoboj," je po zmagi dejal Jorgić.

V četrtfinalu se bo 15. igralec sveta in drugi nosilec pomeril s 23-letnim Belgijcem Adrienom Rassenfossejem, 62. igralcem na kakovostni lestvici ITTF.

Jorgić pa se je skupaj z Denijem Kožulom že uvrstil v polfinale igre dvojic. V četrtfinalu sta Slovenca, ki sta se na glavni turnir uvrstila skozi kvalifikacije, po zaslugi mirnih živcev v končnicah s 3:1 premagala odlična Portugalca Tiaga Apolonio in Marcosa Freitasa. V polfinalu ju čakata Francoza Flavien Coton ter Simon Gauzy.

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