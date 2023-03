Darko Jorgić v Singapurju izpadel med dvojicami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jorgić in Möregardh sta v prvem krogu ugnala Slovaka Lubomirja Pišteja in Francoza Emmanuela Lebessonua s 3:1.

Darko Jorgić je med posamezniki, kjer je deseti nosilec, v prvem krogu zanesljivo s 3:1 ugnal Hrvata Andreja Gaćino, 25. igralca svetovne lestvice. Danes ob 13.15 po slovenskem času se bo pomeril z Nemcem Kilianom Ortom (58. na lestvici ITTF).

Na turnirju, ki se je začel v soboto in bo trajal do nedelje, nastopajo vsi najboljši na svetu. Merijo se za 2000 točk za svetovno lestvico in skupni denarni sklad, ki znaša dva milijona dolarjev.