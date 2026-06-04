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Avtor:
STA

Četrtek,
4. 6. 2026,
20.50

Osveženo pred

11 minut

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Darko Jorgić Darko Jorgić Deni Kožul Namizni tenis

Četrtek, 4. 6. 2026, 20.50

11 minut

WTT Contender v Skopju

Darko Jorgić v prvem krogu Skopja uspešen, Deni Kožul ne

Avtor:
STA

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Darko Jorgić | Darko Jorgić | Foto Aleš Fevžer

Darko Jorgić

Foto: Aleš Fevžer

Najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Deni Kožul sta imela v prvem krogu turnirja serije WTT Contender v Skopju polovičen izkupiček. Jorgić, 15. igralec sveta in drugi nosilec turnirja, je s 3:2 premagal Belgijca Cedrica Nuytincka, kvalifikant Kožul pa je po ogorčenem boju z 2:3 izgubil proti Američanu Kanaku Jhaju.

Darko Jorgić je bil proti Belgijcu, nekdanjemu varovancu Bojana Tokića, ko je bil ta selektor belgijske reprezentance, izrazit favorit. Po prvem nizu je bilo videti, da bo tekmeca, ki ga je do zdaj redno premagoval, ugnal gladko, prepustil mu je le štiri točke. A Belgijec se je v nadaljevanju razigral in drugi niz dobil z 11:9, z istim izidom pa tudi četrtega.

Odločal je tako peti. V njem je Hrastničan po štirih zaporednih točkah tekmeca zaostajal s 3:5, nato pa se razjezilin več izgubil točke. V boju za četrtfinale se bo pomeril z Južnokorejcem Park Ganghyeonom.

Med 16 najboljšimi pa ne bo Denija Kožula. Tudi on je odigral dramatično tekmo proti šestemu nosilcu Jhaju. Po zmagi v prvem nizu je druga dva izgubil, priboril pa si petega. Tega je dobro začel, povedel s 4:2, vendar slabše nadaljeval, izgubil ga je s 6:11.

Jorgić in Kožul pa sta se skupaj uvrstila med najboljših osem dvojic turnirja. Po uspešnih kvalifikacijah sta v prvem krogu s 3:0 (9, 9, 6) premagala četrta nosilca Egipčana Mohamed El Beialija in Jusefa Abdulaziza.

Darko Jorgić Darko Jorgić Deni Kožul Namizni tenis
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