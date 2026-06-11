Darko Jorgić neuspešen že na prvi oviri v Zagrebu

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je po tem, ko je pretekli teden slavil v Skopju, danes izpadel v uvodnem krogu turnirja WTT Contender v Zagrebu. S 3:1 (-10, 9, 8, 10) ga je premagal 35. igralec sveta, Indijec Manav Thakkar.

Sedemindvajsetletni Hrastničan Darko Jorgić tokrat proti leto mlajšemu Indijcu ni našel svoje igre. V uvodnem nizu je tekmecu še ubranil zaključno žogico in s serijo 3:0 tudi povedel. A to je bil njegov edini pravi trenutek na tekmi.

V drugem je Manav Thakkar povedel s 7:2, dopustil izenačenje, v končnici pa osvojil obe potrebni točki. Jorgić je tudi v tretjem nizu lovil zaostanek, razliko 8:5 in 9:6 pa znižal na 9:8, bolj zbran pa je bil spet tekmec.

Slovenski olimpijec je v četrtem nizu zaigral kot prerojen in z vodstvom 5:0 napovedal preobrat, nato pa je spet dopustil Indijcu, da je narekoval igro in osvojil kar sedem zaporednih točk. Jorgić je še izenačil na 7:7, nato pa si je tekmec pri 10:7 priboril tri zaključne žogice. Jorgić je še enkrat izenačil, v naslednjem poskusu pa je bil tekmec uspešen.

"Zagreb mi res ne leži. Moja igra ni bila niti približno na ravni, kot je bila na drugih turnirjih. Naredil sem preveč začetnih napak in od začetka do konca nisem bil dovolj stabilen. Nasprotnik je igral dobro, jaz pa sem bil preprosto preslab. Verjetno se je poznala tudi utrujenost po dolgem turnirju v Severni Makedoniji. A na koncu je to znova poraz v prvem krogu v Zagrebu, kar zame žal ni nič novega. Tukaj mi razmere očitno ne ustrezajo, zato je treba pogledati naprej," je o ponesrečenem nastopu v Zagrebu dejal Jorgić.

Prihodnji teden bo turnir WTT Star Contender gostila Ljubljana. "Pred mano je turnir v Ljubljani, kjer bom skušal osvojiti čim več točk in dati svoj maksimum. So pa vsi igralci zelo kakovostni in konkurenca bo izjemno močna. Zdaj se moram predvsem spočiti, dobro pripraviti in se maksimalno osredotočiti na ljubljanski turnir."