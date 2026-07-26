Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
7.00

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić

Nedelja, 26. 7. 2026, 7.00

1 ura, 34 minut

Darko Jorgić izpadel v četrtfinalu v Braziliji

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Darko Jorgić, Brazilija | Darko Jorgić se je poslovil v četrtfinalu turnirja serije WTT Star Contender v brazilskem Sao Joseju dos Camposu. | Foto worldtabletennis.com

Darko Jorgić se je poslovil v četrtfinalu turnirja serije WTT Star Contender v brazilskem Sao Joseju dos Camposu.

Foto: worldtabletennis.com

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izpadel v četrtfinalu turnirja serije WTT Star Contender v brazilskem Sao Joseju dos Camposu. V osmini finala je najprej s 3:0 (7, 6, 5) premagal Angleža Toma Jarvisa, v četrtfinalu pa je bil od njega s 3:0 (7, 6, 5) boljši Japonec Yukiya Uda.

Po Deniju Kožulu je svoje nastope v posamični konkurenci v Braziliji končal tudi Darko Jorgić. Šestindvajsetletni Jarvis, 51. igralec svetovne lestvice, je bil v osmini finala brez pravih možnosti proti razigranemu Jorgiću. Le nekaj ur pozneje pa je slovenski reprezentant proti Udi nato gladko izgubil.

Japonec je v osmini finala najprej brez izgubljenega niza premagal rojaka Hirota Shinozuko, ki je bil v drugem krogu usoden za Kožula, odlično predstavo pa je ponovil tudi proti Hrastničanu. V vseh treh nizih je bil 24-letni levoroki Japonec, 26. igralec svetovne lestvice, za Jorgića nerešljiva uganka.

Jorgić: Uda je zasluženo zmagal

"Šlo je za dva različna igralca. Jarvis je desničar, ima čisto drugačen slog igre, Japonec pa je hitrejši, bolj reagira in bolj variira s servisi. Enostavno nisem našel rešitve na njegove servise. Proti Jarvisu sem bil jaz tisti, ki sem bil agresiven, nato pa je bil Uda agresivnejši od mene. Nisem našel prave rešitve pri vračanju servisa. Tudi moje žogice niso bile dovolj kakovostne, nisem našel pravega plasiranja, zato je Uda zasluženo zmagal," je Jorgić za slovensko zvezo ocenil obračuna.

Dan prej je skupaj z Kožulom v drugem krogu dvojic izgubil z 2:3 proti Hongkonžanoma Chun Ting Wongom in Baldwinom Chanom, proti katerima sta bila Slovenca zelo blizu presenečenja.

"Z Denijem sva igrala dobre dvojice, se uvrstila v četrtfinale in izgubila proti finalistoma oziroma prvima nosilcema. Imela sva svoje možnosti, ampak na koncu sta pokazala, zakaj sta res tako visoko na svetovni lestvici. Vsekakor bova igrala še naprej. Poskušala bova osvojiti čim več točk do evropskega prvenstva, da bova čim višja nosilca in da bova tam poskusila narediti kakšen lep rezultat," je dodal Jorgić.

Pred njim je od 4. do 9. avgusta turnir serije WTT Champions v Yokohami na Japonskem, takoj po njem pa še turnir Europe Smash v Malmöju na Švedskem, kjer bo s Kožulom igral tudi v konkurenci dvojic.

Preberite še:

Darko Jorgić
Sportal Jorgić izločil domačina, Kožula zaustavil Japonec
Deni Kožul Ljubljana
Sportal Deni Kožul zlahka izločil ameriškega najstnika
Darko Jorgić in Deni Kožul
Sportal Jorgić in Kožul uspešno začela turnir dvojic v Braziliji

 

Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.