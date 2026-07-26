Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izpadel v četrtfinalu turnirja serije WTT Star Contender v brazilskem Sao Joseju dos Camposu. V osmini finala je najprej s 3:0 (7, 6, 5) premagal Angleža Toma Jarvisa, v četrtfinalu pa je bil od njega s 3:0 (7, 6, 5) boljši Japonec Yukiya Uda.

Po Deniju Kožulu je svoje nastope v posamični konkurenci v Braziliji končal tudi Darko Jorgić. Šestindvajsetletni Jarvis, 51. igralec svetovne lestvice, je bil v osmini finala brez pravih možnosti proti razigranemu Jorgiću. Le nekaj ur pozneje pa je slovenski reprezentant proti Udi nato gladko izgubil.

Japonec je v osmini finala najprej brez izgubljenega niza premagal rojaka Hirota Shinozuko, ki je bil v drugem krogu usoden za Kožula, odlično predstavo pa je ponovil tudi proti Hrastničanu. V vseh treh nizih je bil 24-letni levoroki Japonec, 26. igralec svetovne lestvice, za Jorgića nerešljiva uganka.

Jorgić: Uda je zasluženo zmagal

"Šlo je za dva različna igralca. Jarvis je desničar, ima čisto drugačen slog igre, Japonec pa je hitrejši, bolj reagira in bolj variira s servisi. Enostavno nisem našel rešitve na njegove servise. Proti Jarvisu sem bil jaz tisti, ki sem bil agresiven, nato pa je bil Uda agresivnejši od mene. Nisem našel prave rešitve pri vračanju servisa. Tudi moje žogice niso bile dovolj kakovostne, nisem našel pravega plasiranja, zato je Uda zasluženo zmagal," je Jorgić za slovensko zvezo ocenil obračuna.

Dan prej je skupaj z Kožulom v drugem krogu dvojic izgubil z 2:3 proti Hongkonžanoma Chun Ting Wongom in Baldwinom Chanom, proti katerima sta bila Slovenca zelo blizu presenečenja.

"Z Denijem sva igrala dobre dvojice, se uvrstila v četrtfinale in izgubila proti finalistoma oziroma prvima nosilcema. Imela sva svoje možnosti, ampak na koncu sta pokazala, zakaj sta res tako visoko na svetovni lestvici. Vsekakor bova igrala še naprej. Poskušala bova osvojiti čim več točk do evropskega prvenstva, da bova čim višja nosilca in da bova tam poskusila narediti kakšen lep rezultat," je dodal Jorgić.

Pred njim je od 4. do 9. avgusta turnir serije WTT Champions v Yokohami na Japonskem, takoj po njem pa še turnir Europe Smash v Malmöju na Švedskem, kjer bo s Kožulom igral tudi v konkurenci dvojic.

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