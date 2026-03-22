Darja Varfolomeev osvojila Ljubljano, Dori Valant zmaga z žogo

Dvakratna svetovna in olimpijska prvakinja v ritmični gimnastiki Darja Varfolomeev je na ljubljanskem turnirju MTM Narodni dom pokazala svoje mojstrstvo in zmagala s kiji in trakom. Obakrat je bila srebrna Alja Ponikvar, za edino slovensko zmago v Ljubljani pa je z odlično sestavo z žogo poskrbela Dora Valant.

V ljubljanskem gimnastičnem centru se je s finalnimi nastopi najboljših končal 38. mednarodni turnir MTM Narodni dom, na katerem se je predstavilo več kot 350 tekmovalk iz 25 držav.

Največje navdušenje ljubiteljev ritmične gimnastike je z atraktivnimi nastopi s kiji in trakom požela 19-letna Nemka Varfolomeev.

Olimpijska prvakinja si je namreč na veselje kluba organizatorja, Narodnega doma, za svoj uvod v mednarodno sezono, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo sredi avgusta v Frankfurtu, izbrala prav ljubljanski turnir.

V finalih sta se uspešno predstavili tudi obe slovenski reprezentantki, Valant in Ponikvar, ki ju že čez teden dni čaka uvodni svetovni pokal sezone v Sofiji.

S kiji naredila "katastrofo"

Dora Valant: "Če pogledam celoten turnir, sem zelo zadovoljna." Foto: Grega Valančič Valant je nastopila v finalih z obročem in žogo, Ponikvar pa s kiji in trakom.

"Če pogledam celoten turnir, sem zelo zadovoljna. V petek sem v prvem delu mnogoboja z obročem in žogo nastopila res dobro, bila sem zelo samozavestna in pristala celo na četrtem mestu z možnostmi za kolajno. Očitno me je to spravilo iz tira, saj sem nato drugi dan s kiji naredila katastrofo, s trakom pa sem popravila vtis," je na začetku povedala s šestim mestom v mnogoboju najboljša Slovenka na turnirju Valant.

Šestnajstletnica se je izkazala tudi v finalih; z obročem je bila osma, z žogo pa se je povzpela kar na najvišjo stopničko.

S kiji in trakom le za prvo zvezdnico

Alja Ponikvar: "Danes sta bila moja nastopa vsaj približno takšna, kot sem si želela." Foto: Mateja Jordović Potočnik Uspešno je danes tekmovala tudi 17-letna Ponikvar, ki je v obeh finalih s kiji in trakom zaostala le za prvo zvezdnico svetovne ritmike Varfolomeev.

"Danes sta bila moja nastopa vsaj približno takšna, kot sem si želela. Zadovoljna sem tudi, da se mi je po slabem uvodnem dnevu uspelo zbrati in sem nastope na turnirju nadaljevala dokaj dobro," je na začetku o svojih predstavah konec tedna dejala Ponikvar, ki je bila prvi dan po napakah z obročem in žogo šele 18., drugi dan mnogoboja pa je napredovala na končno sedmo mesto.

Za nagrado je domov odnesla dve srebrni kolajni. "V finalih pa moram reči, da me je sploh zadnji nastop s trakom kar malo presenetil. Gre za novo sestavo, ampak očitno sem nastopila tako neobremenjeno, da se mi je vaja res dobro posrečila," je v smehu dodala mladinska evropska podprvakinja s kiji.

Obe najboljši slovenski ritmičarki se bosta že prihodnji konec tedna pomerili na najvišjem odru, saj ju v Bolgariji čaka uvodna tekma za svetovni pokal v sezoni.