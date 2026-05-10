WBO Daniel Dubois boks

Boks, supertežka kategorija po verziji WBO

Daniel Dubois osvojil naslov prvaka WBO v boksarski težki kategoriji

Daniel Dubois | Osemindvajsetletni boksar si je tako povrnil pas, potem ko je julija 2025 izgubil naslov prvaka IBF proti Ukrajincu Oleksandru Usiku. | Foto Reuters

Britanec Daniel Dubois z vzdevkom Dinamit oziroma trojni D je osvojil naslov svetovnega prvaka v boksu v supertežki kategoriji po verziji svetovne boksarske organizacije WBO. V 11. rundi povsem britanskega dvoboja v Co-op Live Areni v Manchestru je premagal Fabia Wardleyja, sta poročali agenciji AFP in dpa.

Osemindvajsetletni boksar si je tako povrnil pas, potem ko je julija 2025 izgubil naslov prvaka IBF proti Ukrajincu Oleksandru Usiku.

Dvoboj se je za Duboisa začel zelo slabo, saj se je že v prvih desetih sekundah po močnem udarcu tekmeca znašel na tleh ringa, njegov tabor je zajel preplah, nato pa je v tretji rundi po močnem udarcu z desnico Wardleyja padel na kolena.

Toda Londončan je premagal začetne težave in je nato pokazal premoč, ko je sprožil niz uničujočih kombinacij proti svojemu 31-letnemu nasprotniku, čigar obraz je bil v šesti rundi prekrit s krvjo.

V deveti rundi je Wardley (zdaj 21-1-1, 19 zmag z nokavtom) imel tako močno otečen obraz, otečeno oko, da je bil skoraj neprepoznaven, in je komaj videl na desno oko.

Sodnik Howard Foster je dvoboj dokončno prekinil v 11., torej predzadnji rundi in zmago pripisal mlajšemu od dvojice, Wardleyja pa rešil pred še hujšimi poškodbami, čeprav je ves čas ostal pokonci.

Dubois, zdaj ima razmerje v zmagah in porazih 23-3, 22 zmag je dosegel z nokavtom, je bil v karieri tudi svetovni prvak po verzijah IBF in WBA.

Šlo je za sedmi povsem britanski dvoboj za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji v boksu.

Dubois je v areno prispel uro pozneje kot Wardley zaradi gostega prometa, saj je bilo območje bolj prometno kot običajno, ker je bil sobotni večer v mestu tudi v znamenju tekme angleške premier lige med Manchester Cityjem in Brentfordom (3:0) na bližjem stadionu Etihad, poročajo britanski mediji.

