Če ga bo kdo premagal, mu bo privoščil

Pretekli konec tedna so novo sezono začeli kajakaši in kanuisti na divjih vodah. Prva tekma posebno pomembna ni bila, nanjo so vsi prišli iz trenažnega procesa, tako da rezultati niso bili povsem realni, se pa je pokazalo, da se slovenski vrh ni posebej spremenil in da tudi v reprezentanci ne bo bistvenih sprememb.

V ekipi za slalom imajo zaradi lanskih rezultatov nastop že zagotovljen vsi trije najboljši slovenski fantje, kajakaš Peter Kauzer in kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič, drugi se bodo morali za tri mesta v reprezentanci meriti na štirih tekmah, dve od njih bodo na sporedu v Krakovu, kjer bodo junija tudi evropske igre, prvič bodo na njih nastopali tudi slalomisti na divjih vodah. V novi olimpijski disciplini, kajakaškem krosu, imata mesti v ekipi zagotovljeno tudi Eva Terčelj in Ajda Novak.

Že pred evropskimi igrami bo tekma svetovnega pokala, tretji cilj slovenske reprezentance pa bo septembrsko svetovno prvenstvo v Londonu, kjer se bodo delile olimpijske kvote, eno dodatno bodo dale tudi evropske igre, na katerih se bodo tekmovalci merili tudi za naslove evropskih prvakov.

Peter Kauzer je v Londonu treniral z Britanci. Foto: Nina Jelenc

Tudi na OI v Parizu le en tekmovalec iz države

Na olimpijskih igrah v Parizu bo tako kot na prejšnjih prvenstvih lahko tekmoval le en tekmovalec iz vsake države, zato bodo vse letošnje in tudi tekme naslednje leto še kako pomembne, za to se bodo točkovale tudi tekme svetovnega pokala. V slovenski vrsti spet pričakujejo oster boj za olimpijsko mesto med Savškom in Božičem, tudi drugi pa ne bodo imeli lahkega dela, niti veteran Kauzer ne.

Kauzer ostaja optimističen

"Konkurenca obstaja. Vsi treniramo, da bi bili najboljši, vsak išče svoje mesto pod soncem. Jaz s tem nimam težav, obstajata start in cilj, po zadnjem vidiš, kje si. Če me bo v naši vrsti vrsti kdo premagal in se uvrstil na olimpijske igre, mu bom privoščil. Jasno pa je, da bom naredil vse, da se to ne bo zgodilo," je na novinarski konferenci ob začetku sezone dejal izkušeni Kauzer, ki meni, da je na sezono dobro pripravljen, da se mu leta pri hitrosti ne poznajo, da pa ima zdaj nekaj več težav z regeneracijo.

"Mislim, da sem si v Savdski Arabiji priboril dobre temelje, na povabilo Angležev sem treniral tudi v Londonu, primerjave sicer niso najprimernejše, saj Angleže že kmalu čakajo izbirne tekme in so morali formo načrtovati prej kot mi. A bil sem jim blizu, tako da sem lahko optimističen," meni Hrastničan.

Benjamin Savšek Foto: Nina Jelenc

Oba kanuista pravita, da sta dobro pripravljena

V Londonu sta trenirala tudi Savšek, ki je glavni del priprav prav tako opravil v Savdski Arabiji, in Božič, ta se je za sezono pripravljal v Pauju in Krakovu, oba menita, da sta opravila dobro delo.

"Priprave sem zaradi operacije kolena začel nekoliko pozneje, a sem tudi pred tem veslal, ampak s kajakom. Fizično sem dobro pripravljen, tudi včerajšnja tekma je to dokazala," optimistično sezono pričakuje Božič, Savšek (na prvi tekmi je bil počasnejši od Božiča), njegov tekmec za olimpijski nastop pa tudi verjame, da bo uspešen. "Moj cilj bo zmaga na vsaki tekmi. Seveda to ni realno, ampak tako mora biti moje razmišljanje," meni Savšek, ki pravi, da mlajšemu Božiču še ne namerava prepustiti mesta na olimpijskih igrah in se preseliti v drugo disciplino: "Razmišljal sem o kajakaškem krosu, a selitev prestavil na obdobje po olimpijskih igrah."

Eva Terčelj je veliko trenirala doma. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Velike upe za nastop na olimpijskih igrah imata tudi Ajda Novak, ta je napake iz lanske sezone poskušala popraviti na pripravah skupaj z Martinom Srabotnikom na olimpijski progi v Riu, in Terčeljeva, obe poudarek namenjata slalomu, kajakaški kros pa imata kot rezervno možnost.

Eva Terčelj je velik del priprav opravila doma

"Večino zimskega dela sem opravila doma. Vedno krajše in milejše zime nam mogoče pridejo malo bolj prav. Mogoče je lažje veslati, tako da sem do februarja večino treninga opravila v Tacnu. Februarja sem šla v Združene arabske emirate. Delali smo zelo dobro in mislim, da sem naredila dobro količino treninga. Prve povratne informacije so dobre."

Foto: Nina Jelenc

"Skozi zimo sem bila bolj osredotočena na slalom. Prav tako za kajak kros nismo imeli pravih pogojev. Fizična priprava je enaka. Opravila sem močno fizično pripravo. Lani sem se o krosu veliko naučila in to bi rada nadgradila še letos," je povedala Ajda Novak, ki je letos trenirala v Braziliji.

Tja je odšla, ker so menili, da je bila proga precej podobna tisti v Londonu. "Mislim, da je bila izbira zelo dobra in da mi bo to v letošnji sezoni pomagalo. Bil je mir, ker tam ni bilo veliko ekip. Proga je bila dovolj prosta, da smo lahko veslali več kot eno uro. Pravzaprav je bila res pozitivna izkušnja."

