Boštjan Maček med najboljšimi v Egiptu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski strelec v trapu Boštjan Maček se je prebil v veliki finale letošnje prve tekme za svetovni pokal v Kairu. Prekmurec je na dvodnevni kvalifikacijski tekmi zadel 118 letečih tarč in osvojil šesto mesto. Finalna tekma najboljših šestih se bo začela ob 17. uri.

Poleg Boštjana Mačka so se v finale uvrstili še Hrvata Anton Glasnović in Giovanni Cernogoraz, Španca Alberto Fernandez in Joan Garcia ter Poljak Tomasz Pasierbski.

Na prvi tekmi po enoletnem premoru zavoljo pandemije novega koronavirusa so nastopili še trije slovenski strelci. Denis Vatovec (113) je na dvodnevni tekmi zasedel 24., Tadej Kostanjevec (112), 28., Ivan Krkač (111) pa 30. mesto.

V konkurenci MQS sta nastopila tudi Tomaž Blazinšek in Aleš Hozjan. Prvi je v petih serijah zadel 111, drugi pa 101 letečih tarč.