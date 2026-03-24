Avtorji:
S. K., STA

Torek,
24. 3. 2026,
21.30

Bogdan Gabrovec Judo zveza Slovenije judo

Judo zveza Slovenije

Bogdan Gabrovec odstopil z mesta predsednika JZS

Bogdan Gabrovec | Bogdan Gabrovec je odstopil z mesta predsednika Judo zveze Slovenije. | Foto Urban Urbanc/Sportida

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Bogdan Gabrovec je na rednem Zboru članic v Ljubljani danes nepreklicno odstopil z mesta predsednika Judo zveze Slovenije. Začasno ga bo zamenjal zdajšnji podpredsednik Simon Mohorovič, so zapisali na Judo zvezi Slovenije.

Generalni sekretar JZS Aljaž Sedej je za STA potrdil, da se bo prihodnji teden sestal izvršni odbor zveze, kjer bodo določili smernice za novo volilno skupščino.

Bogdan Gabrovec je JZS prvič vodil med letoma 1994 in 2014, nato pa bil za predsednika ponovno izvoljen leta 2024. V slovenskem športnem prostoru je pomemben pečat pustil tudi kot predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ki ga je vodil v obdobju 2014-2022.

"S svojim dolgoletnim delovanjem je pomembno prispeval k razvoju slovenskega juda, krepitvi položaja Judo zveze Slovenije ter utrjevanju vloge juda v slovenskem športnem prostoru," so ob tem zapisali na zvezi ter se predsedniku zahvalili za dolgoletni predano delo.

"Judo zveza Slovenije za nemoteno delovanje potrebuje zakonitega zastopnika, zato sem se odločil prevzeti to odgovornost. Ob tem menim, da zveza dolgoročno potrebuje predsednika, ki ji bo lahko v celoti in ves čas na voljo, sam pa sem zaradi drugih obveznosti časovno omejen. Zato bo moja prva naloga sklic seje izvršnega odbora, na kateri bomo skupaj opredelili nadaljnje korake," pa je ob prevzemu funkcije med drugim povedal začasni predsednik Simon Mohorovič.

Na skupščini so se seznanili tudi s financami zveze, iz članstva pa so izbrisali številne nedelujoče klube.

