Bobinac na srečanju s Kirsty Coventry

Pred pričetkom 55. skupščine Evropskih olimpijskih komitejev, ki 12. in 13. junija poteka v Budimpešti, se je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac z ekipo srečal s predsednico Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry in ji predstavil slovenski model športa, so sporočili z OKS.

Bobinac je na srečanju poudaril, da imata šport in olimpijske vrednote v Sloveniji pomembno mesto, šport pa je prepoznan kot del nacionalne identitete. Posebej je izpostavil dobro sodelovanje med javno in civilno sfero ter aktivnosti, ki jih v Sloveniji izvajamo za krepitev položaja športa in športnikov, razvoj športnih organizacij, podporo mladim ter širjenje vrednot olimpizma.

Srečanje je bilo namenjeno tudi pogovoru o prihodnjem sodelovanju in priložnostih, da se Slovenija s svojim znanjem, izkušnjami ter uspešnimi praksami na področju razvoja športa, podpore športnikom in promocije olimpijskih vrednot v prihodnje še aktivneje vključi v mednarodno olimpijsko gibanje.

"Predsednici Mednarodnega olimpijskega komiteja smo predstavili, da je Slovenija resda majhna po površini, vendar nas odlikujeta močna športna energija in olimpijski duh. Pogovarjali smo se o tem, da je uspeh slovenskega športa rezultat predanosti športnikov ter strokovnega dela trenerjev, nacionalnih panožnih zvez ter partnerskega sodelovanja med državo, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in civilno športno sfero. Zato verjamemo, da lahko Slovenija še dodatno okrepi svojo vlogo v mednarodnem olimpijskem gibanju," so na OKS povzeli Bobinca.

Ta je predstavil tudi Nacionalni karierni center, ki ga letos uvajajo za celovito podporo športnikom pri njihovem prehodu v drugo kariero.

Ob tej priložnosti je Bobinac predsednico Moka povabil tudi na obisk v Slovenijo.