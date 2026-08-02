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Bled gostitelj evropskega prvenstva v veslanju 2027
Bled bo gostitelj evropskega prvenstva v veslanju 2027, je Evropska veslaška zveza potrdila na zasedanju konec tedna ob robu letošnjega prvenstva v italijanskem Vareseju. Gorenjski turistični biser je evropsko prvenstvo že gostil leta 1956 in 2023, prihodnje leto bo EP na sporedu med 28. in 30. majem.
"Blejska kandidatura je dobila soglasno podporo, kar je za nas izraz zaupanja v naše sposobnosti, znanje in izkušnje kot gostitelja velikih tekmovanj," je uspešno kandidaturo za STA pokomentiral generalni sekretar Veslaške zveze Slovenije Jernej Slivnik.