Bled bo gostitelj evropskega prvenstva v veslanju 2027, je Evropska veslaška zveza potrdila na zasedanju konec tedna ob robu letošnjega prvenstva v italijanskem Vareseju. Gorenjski turistični biser je evropsko prvenstvo že gostil leta 1956 in 2023, prihodnje leto bo EP na sporedu med 28. in 30. majem.