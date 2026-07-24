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Avtorji:
B. B., STA

Petek,
24. 7. 2026,
18.41

Osveženo pred

7 minut

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Natisni članek
Benjamin Savšek Luka Božič Eva Alina Hočevar

Petek, 24. 7. 2026, 18.41

7 minut

SP v kajaku in kanuju

Benjamin Savšek bo veslal v finalu

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Benjamin Savšek | Foto Damiano Benedetto

Foto: Damiano Benedetto

Slovenija bo imela v finalu svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju enega kanuista. Med najboljšimi bo nastopil Benjamin Savšek, ki je v polfinalu zabeležil osmi čas. Finale pa se je izmuznil drugemu slovenskemu predstavniku v polfinalu Luki Božiču, uvrstil se je na 18. mesto. Žiga Lin Hočevar je izpadel že v kvalifikacijah.

Savšek je spet pokazal, da je najboljši, ko je najbolj potrebno. Čeprav za njim v svetovnem pokalu ni najboljša sezona, v kvalifikacijah pa je zabeležil šele 29. čas, je v polfinalu pokazal zelo dobro vožnjo. Tako kot prvih šest je progo prevozil brez dotika, ker je startal na začetku, je dolgo časa tudi vodil.

Na koncu je nekdanji olimpijski prvak za najhitrejšim Britancem Ryanom Westleyjem zaostal dve sekundi in 16 stotink in bo zvečer v boju za svojo šesto kolajno na svetovnih prvenstvih, tretjo zlato.

Luka Božič je bil prepočaen. | Foto: Nina Jelenc Luka Božič je bil prepočaen. Foto: Nina Jelenc V boju za odličja pa ne bo Božiča. Tudi on je s progo opravil brez kazenskih sekund, a je bil prepočasen. Za najboljšim je zaostal štiri sekunde in 53 stotink, za 12. mestom, ki je še vodilo v finale, pa mu je zmanjkala sekunda in 49 stotink.

Po moških bo na sporedu še polfinale deklet z Evo Alino Hočevar.

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