Barceloneta najboljša v ligi prvakov

Vaterpolisti Atletic Barcelonete so zmagovalci letošnje lige prvakov. V velikem finalu so na Malti s 17:16 (6:6, 3:6, 3:2, 3:2) premagali italijanski Pro Recco iz Genove.

Najboljša strelca pri zmagovalcih sta bila Gergely Zoltan Burian in Unai Biel Lara s po tremi goli. Za Pro Recco sta po trikrat zadela Francesco Condemi in Matteo Gratta.

Burian je 1:39 minute pred koncem zadel tudi odločilni gol za 17:15, Gratta je 23 sekund kasneje znižal, preobrata pa Italijani niso več zmogli.

🏆 ELS MARINERS, CAMPIONS!



L'Atlètic Barceloneta s'endú la Champions de waterpolo, després de guanyar el Pro Recco a la final, 17 a 16



▶️ https://t.co/laGQ3WEIl5 pic.twitter.com/RlNO9IbAlS — Tot gira (@totgira) June 13, 2026

Na tekmi za tretje mesto je madžarski Ferencvaros s 16:13 (5:4, 4:5, 2:2, 5:2) premagal grški Olympiakos. Dušan Mandić in Marton Görgy Vamos sta za zmagovalce zadela po trikrat.