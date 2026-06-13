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Avtor:
STA

Sobota,
13. 6. 2026,
23.00

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Barceloneta Pro Recco vaterpolo

Sobota, 13. 6. 2026, 23.00

22 minut

Vaterpolska liga prvakov

Barceloneta najboljša v ligi prvakov

Avtor:
STA

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Vaterpolo žoga splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Vaterpolisti Atletic Barcelonete so zmagovalci letošnje lige prvakov. V velikem finalu so na Malti s 17:16 (6:6, 3:6, 3:2, 3:2) premagali italijanski Pro Recco iz Genove.

Najboljša strelca pri zmagovalcih sta bila Gergely Zoltan Burian in Unai Biel Lara s po tremi goli. Za Pro Recco sta po trikrat zadela Francesco Condemi in Matteo Gratta.

Burian je 1:39 minute pred koncem zadel tudi odločilni gol za 17:15, Gratta je 23 sekund kasneje znižal, preobrata pa Italijani niso več zmogli.

Na tekmi za tretje mesto je madžarski Ferencvaros s 16:13 (5:4, 4:5, 2:2, 5:2) premagal grški Olympiakos. Dušan Mandić in Marton Görgy Vamos sta za zmagovalce zadela po trikrat.

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