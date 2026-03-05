Slovenska gimnastična vrsta je z zamudo prispela na drugo postojanko svetovnega pokala v Baku. Telovadci so morali skoraj neposredno z letala na uradni trening, nato pa jih je že čakal prvi dan kvalifikacij. Teja Belak je sporočila, da se ji enostavno ni uspelo privaditi na orodje, po padcu pri drugem skoku je tokrat ostala brez finala.

"Prvi skok sem šla samo premet sklonjeno in ga naredila, pri drugem pa sem padla. Tekma je šla tako počasi, da sem pol ure čakala na vrsto," je bila po nastopu jezna 31-letna telovadka in dodala, da je zlasti slaba organizacija botrovala njenemu slabšemu nastopu na preskoku.

"Preden smo šli na tekmo, sem oba skoka zlahka skočila 'na trdo'. Pot na tekmo se nam je podaljšala čez noč na 16 ur, nato smo imeli enostavno premalo časa, da preizkusimo orodje. Če se bo tako nadaljevalo, ne bom več hodila na tekme, ker vem, da današnji slab nastop ni bil moja krivda," je pojasnila Belak, ki je po stopničkah na uvodni tekmi sezone v Cottbusu zdaj v Bakuju z 11. mestom ostala brez boja za kolajne.

Pa preostali Slovenci?

Bolje ni šlo niti preostalim slovenskim telovadcem, ki so morali v kvalifikacije že danes. Lucija Hribar je na dvovišinski bradlji naredila napako pri letu z zgornje na spodnjo lestvino, tako da je končala na 12. mestu.

Brez finala sta danes ostala tudi oba moška finalista uvodnega svetovnega pokala sezone. Anže Hribar je po besedah trenerja Sebastijana Piletiča na parterju pokazal solidno sestavo, nezanesljivi doskoki pa so mu odnesli dragocene desetinke v boju za finale.

Hribar danes ni imel športne sreče, saj je pristal tik za elitno osmerico na devetem mestu s 33 tisočinkami točke za finalom in je prva rezerva za sobotni boj za kolajne. Nikolaj Božič je bil na tem orodju 22.

Finalist Cottbusa na krogih Luka Bojanc je pokazal solidno sestavo, a padel pri seskoku, tako da je tekmo končal kot 18.

V petek prvi nastopi čakajo še Gregorja Rakoviča na konju z ročaji, Anžeta Hribarja in Bena Kunsta na preskoku, Zalo Trtnik na gredi ter Vito Prijanovič na gredi in parterju.