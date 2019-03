Avstralke na tribune privabile rekordnih 53 tisoč gledalcev!

Avstralska različica nogometa (Australian Rules football), ki ima korenine v galskem nogometu, je po številu gledalcev najpopularnejši šport v tej državi s skoraj 25 milijoni prebivalcev. Moški ga organizirano igrajo že 160 let, v ženski ligi AFLW pa se je v nedeljo zaključila tretja sezona.

Adelaide Crows so avstralske prvakinje. Foto: Guliver/Getty Images

V finalu, ki si ga je na stadionu Adelaide Oval ogledalo 53.034 gledalcev, je bila boljša domača ekipa Adelaide Crows, ki so s 45 točkami razlike premagale Carlton Blues.

Predvsem je izstopalo število gledalcev. "To je res izjemno! Postavili smo rekord za največji obisk tekme AFLW. Hvala za podporo," je objavilo domače moštvo prek Twitterja.

Foto: Guliver/Getty Images

S tem je bil presežen rekord za največji obisk tekme AFWL z lanskega leta, ko so na tekmi v Perthu našteli skoraj 42.000 gledalcev. Tako je finale ženske lige avstralskega nogometa tudi presegel obisk finalnih tekem v drugih popularnih športih v Avstraliji, med drugim ragbija in "navadnega" nogometa.

Liga v avstralskem nogometu za ženske je bila ustanovljena štiri leta prej od prvotnih načrtov, potem ko so ekshibicijske tekme pokazala izjemen interes gledalcev.

Foto: Guliver/Getty Images

Poleg za marsikateri drugi šport zavidljive gledanosti pa liga podira meje na področju enakopravnosti med spoloma tudi na druge načine. Avstralski nogomet je namreč eden najbolj fizičnih športov na svetu s pogostimi močnim kontaktom med nasprotniki oz. nasprotnicami. Pred dnevi je v Avstraliji sprožil tudi razpravo o seksizmu in vlogi tako imenovanih internetnih trolov pri njegovem širjenju.

Slednji so se namreč z neokusnimi komentarji spravili na spletno fotografijo ene od večjih zvezdnic lige AFWL Tayle Harris, ki jo je prikazala pri doseganju gola s 40 metrov. Nedolžno fotografijo, ki Harrisovo prikazuje pri brci žoge z iztegnjenimi nogami, je televizijska mreža Seven Network zaradi tega sprva umaknila, a po množičnih protestih navijačev, ki so trdili, da to pomeni popuščanje neotesancem, vendarle znova objavila.

Foto: Guliver/Getty Images

Harrisova je neokusne komentarje označila za spolni napad, v razpravo pa je posegel tudi konservativni avstralski premier Scott Morrison, ki je vpletene trole označil za "strahopetne ničvredneže, ki bi se morali zbuditi k realnosti".