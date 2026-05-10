Apollonio v obeh finalih A, četrta v enojcu

Najboljša slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apollonio se je na prvi tekmi svetovnega pokala v sprintu v Szegedu v obeh disciplinah, v katerih je nastopila, uvrstila v finale A. V enojcu na 200 metrov je zasedla četrto mesto, v dvojcu z Mio Medved pa sta bila na 500 metrov sedmi.

Apollonio je imela zelo naporen program, saj je morala v kratkem času opraviti najprej s polfinalnima vožnjama, nato pa še s finaloma.

V enojcu so bile od 33-letne Koprčanke boljše zmagovalka Španka Sara Ouzande, Kitajka Yu Shimemeng, in Madžarka Anna Lucz. Appolonio, ki se je v finale A uvrstila s tretjim mestom v polfinalni skupini s skupno petim časom, je za bronom zaostala 22 stotink, za zlatom pa 64 stotink sekunde.

V dvojcu na 500 metrov sta zanesljivo zmagali Nemki Paulina Paszek in Pauline Jagsch, Slovenki, ki sta se v finale A uvrstili z osmim časom polfinala, sta za njima zaostali tri sekunde in 87 stotink, drugo mesto sta zasedli Poljakinji Dominika Putto in Adrianna Kakol, tretje pa Španki Carolina ter Nerea Garcia.

Manj uspešen je bil moški kajakaški dvojec na 500 metrov, Anže Pikon in Matevž Manfreda sta bila v svoji skupini zadnja, deveta in sta obstala v polfinalu.