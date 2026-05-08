Svetovni pokal, sprint na mirnih vodah, Szeged

Anže Pikon za las ob finale A

Anže Pikon | Anže Pikon je na Madžarskem za las zgrešil finale A. | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Anže Pikon je na Madžarskem za las zgrešil finale A.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V Szegedu so kajakaši in kanuisti začeli svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah. Prvi dan uvodne tekme je minil brez slovenske uvrstitve v finale A, še najbližje temu je bil kajakaš Anže Pikon, ki je imel v kvalifikacijah na 200 metrov četrti čas, v polfinalu pa je v svoji skupini zasedel četrto mesto, skupno pa osmega.

To je zadostovalo za finale B, v katerem bo nastopil tudi Matevž Manfreda, ki je bil v obeh nastopih počasnejši od reprezentančnega kolega, v polfinalu sta tekmovala v isti skupini, Manfreda je bil šesti.

V polfinale se je na 500 metrov uvrstila tudi kajakašica Mia Medved, zabeležila je 23. čas in bo nastopila v finalu C.

V slovenskem taboru več pričakujejo od sobotnih tekem, Manfreda in Pikon bosta nastopila v dvojcu na 500 metrov, v isti disciplini si veliko obetata Anja Apollonio in Medved, Apollonio bo tekmovala tudi na 200 metrov.

