Anže Peharc tudi na tretji tekmi letos brez finala

Slovenec Anže Peharc tudi na tretji tekmi letos svetovnega pokala športnih plezalcev v disciplini balvansko plezanje ne bo del najboljše osmerice, ki se meri v finalu. Osemindvajsetletni Tržičan je v današnjem polfinalu osvojil le tri cone, od štirih možnih vrhov ni dosegel nobenega, kar ni bilo dovolj za večerni finale. Pristal je na 14. mestu.

Anže Peharc je bil edini slovenski polfinalist na balvanih v Pragi. V sredinih kvalifikacijah balvanov se je skozi šivankino uho prebil v polfinale s 24. dosežkom.

Gorazd Jurekovič na 59. in Matevž Margon na 75. mestu sta tekmovanje končala v kvalifikacijah. V ženski konkurenci na balvanih ne bo Slovenk v polfinalu.

Zelo razočarana je bila Jennifer Buckley, ki je zaradi mature izpustila tekmo v Madridu. V Pragi pa je osvojila zgolj 35. mesto, čeprav je merila na vsaj finale in morda še kaj več, potem ko je sezono odprla z osmim mestom v Keqiau, v Bernu pa je bila 16. Lina Funa je bila 49., Julija Kruder pa 65.

Še je upanje

Lučka Rakovec se je odlično odrezala v kvalifikacijah težavnosti. Foto: Grega Valančič Slovenskih upov na vrhunski dosežek na tekmi po novem svetovne serije v Pragi še ni konec. V nedeljskem polfinalu težavnosti se bo merila četverica Lučka Rakovec, Sara Čopar, Mia Krampl in Luka Potočar.

Odlično se je v četrtkovih kvalifikacijah znašla Lučka Rakovec, ki je z osvojenim vrhom in višino 38+ v prvi smeri poskrbela za tretji dosežek kvalifikacij težavnosti.

Pred Ljubljančanko sta le Chaehyun Seu iz Južne Koreje in Američanka Annie Sanders, ki si delita prvo mesto po kvalifikacijah z osvojenima vrhovoma obeh smeri.

Sara Čopar je osvojila 17. mesto (31+, 38+), Mia Krampl (31, 39) pa si je polfinale zagotovila z 20. dosežkom. Potočar je z višinama 27 in 35 osvojil 21. mesto moških kvalifikacij.

Lucija Tarkuš na 26. in Rosa Rekar na 44. mestu sta ostali brez polfinala.

Garnbret se bo vrnila čez dva tedna

Janja Garnbret se vrača v Innsbrucku. Foto: Aleš Fevžer Najboljša Slovenka Janja Garnbret se bo na umetne tekmovalne stene vrnila čez manj kot dva tedna v Innsbrucku. Na avstrijskem Tirolskem bo nastopila v težavnosti in balvanih. V Innsbrucku je v svetovnem pokalu devetkrat zmagala, prav na tem prizorišču lahko postavi poseben mejnik - število zmag lahko zaokroži na okroglo 50. zmago.

Impresiven seštevek zmag Garnbret v Innsbruck vključuje pet zmag v disciplini balvani in štiri v težavnosti, vključno s štirimi zlati dvojčki, ko je Korošica zmagala v obeh disciplinah v istem tednu. V zadnji treh izvedbah, v letih 2023, 2024 in 2025, je Slovenki to uspelo zapovrstjo.

Preberite še: