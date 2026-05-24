Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
24. 5. 2026,
13.00

Osveženo pred

12 minut

Anže Peharc Jennifer Buckley Lucija Tarkuš Lina Funa Neža Zajc

Nedelja, 24. 5. 2026, 13.00

12 minut

Bern, svetovna serija, balvani

Anže Peharc brez finala v Bernu, a bo imel že čez nekaj dni novo priložnost

Anže Peharc | Anžetu Peharcu se v Bernu ni uspelo prebiti v finale tekme svetovne serije v balvanih. Čez nekaj dni bo imel v Madridu novo priložnost. | Foto Kazushige Nakajima/World Climbing

Foto: Kazushige Nakajima/World Climbing

Slovenski športni plezalec Anže Peharc je polfinalu tekme svetovnega pokala oziroma nove svetovne serije v balvanskem plezanju v Bernu v Švici zasedel 21. mesto (34,6 točke) in se ni uvrstil v finale, ki bo danes ob 18. uri. V polfinalu je bil najboljši Japonec Sorato Anraku (74,2).

Anže Peharc se je v petek s 23. mestom uvrstil med 24 polfinalistov. Osvojil je 68,7 točke. Na prejšnji tekmi 3. maja v Keqiau na Kitajskem je osvojil 17. mesto in bil na balvanih prav tako edini slovenski polfinalist.

"V primerjavi s prejšnjo tekmo na Kitajske sem zadovoljen s polfinalom, rezultat za žalost ne bo boljši, želel sem finala. Nastopil sem s prazno glavo in se osredotočil le na plezanje. Popravil sem grenke kvalifikacije, ko sem sredi tekem 'padel ven'. Danes sem užival v plezanju. Žal mi je dveh bolderjev, kjer bi lahko prišel do cone in bi se lahko razpletlo boljše. Čez štiri dni me čaka nova tekma in upam, da mi bodo balvani bolj naklonjeni v Madridu," je dejal Peharc.

Osemnajstletna Jennifer Buckley se je v Bernu kot edina Slovenka uvrstila v polfinale, kjer je v soboto osvojila 16. mesto, od finala jo je ločilo skoraj 20 točk.

V petek v precej lažjih kvalifikacijah si je priborila sedmo izhodišče. Lucija Tarkuš je v kvalifikacijah končala na 29. mestu, Lina Funa je bila 35., Neža Zajc 46. od 75. tekmovalk.

Janja Garnbret se bo na umetne tekmovalna stene vrnila v Innsbrucku. Na Tirolskem v Avstriji bosta od 17. do 21. junija tekmi v težavnostnem in balvanskem plezanju. Izpustila bo tudi postanka svetovne serije v Madridu (balvani) in Pragi (balvani, težavnost).

