Slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apollonio je na evropskem prvenstvu v portugalskem Montemor-o-Velhu osvojila bronasto kolajno. V finalu A sprinterske tekme na 200 metrov sta se pred 33-letno Koprčanko uvrstili le Danka Frederikke Moercke in Madžarka Anna Lucz.

Koprčanka Anja Apollonio je osvojila svojo sedmo kolajno na evropskih prvenstvih, četrto v posamični konkurenci. V Münchnu 2022 in Rečicah 2025 je v tej disciplini osvojila odličje srebrnega leska, v Münchnu 2022 pa še bronasto kolajno v disciplini K-1 na 500 metrov. V svoji zbirki ima še tri kolajne v paru s Špelo Ponomarenko Janić. V Poznanu 2021 sta osvojili zlato, v Szegedu 2024 srebrno kolajno na 200-metrski preizkušnji, v Plovdivu pa sta bili še srebrni na 500-metrski preizkušnji.

Petindvajsetletna mirnovodašica Danka Frederikke Moercke je v finalu postavila čas 39,345 sekunde. Drugouvrščena Madžarka Anna Lucz je zaostala 0,984, tretjeuvrščena Slovenka pa 1,089 sekunde. Apollonio se je na petkovi preizkušnji neposredno uvrstila v finale A, potem ko je v svoji predtekmovalni skupini osvojila drugo mesto. Pred njo je bila le Moercke.

Koprčanka je bila edina slovenska predstavnica.

V nedeljo je na sporedu zadnji dan celinskega tekmovanja. V finalu A v disciplini K-2 na 500 metrov se bo za odličje potegovala slovenska naveza Apollonio-Mia Medved. Slednja bo nastopila tudi na posamični tekmi v finalu B na 500 metrov. V finalu B v K-2 na 500 m bosta veslala Matevž Manfreda in Anže Pikon, pred Joštom Zakrajškom pa je preizkušnja v disciplini K-1 na 5 km.