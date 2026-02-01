Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
Badminton, državno prvenstvo

Anja Blazina in Miha Ivančič dvakrat zlata na badmintonskem DP

Na dvodnevnem 69. državnem prvenstvu v badmintonu v Zgornji Kungoti je blestela Anja Blazina (Ljubljana), ki je osvojila kar dva naslova državne prvakinje - posamezno in v ženskih dvojicah - ter naslov podprvakinje v mešanih dvojicah. V moški konkurenci se je z dvema zlatima medaljama (moške in mešane dvojice) izkazal Miha Ivančič (Medvode).

Kot so sporočili prireditelji, so se najboljši badmintonisti za naslove merili dva dni, odigrali pa so 73 tekem in kar 160 nizov.

Čeprav je Ivančič osvojil dva naslova na DP, pa je najboljši v posamični konkurenci postal Andraž Krapež (Bit), ki je v finalu premagal domačina Marka Korošo, tretji je bil Andraž Pungartnik (oba Kungota).

V ženski konkurenci je zmagala Blazina, drugo mesto je zasedla Tija Horvat (Mladost), tretje pa Špela Alič (Olimpija).

