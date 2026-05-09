Sobota, 9. 5. 2026, 19.20

Svetovni pokal v kajaku na mirnih vodah, Szeged

Anja Apollonio zanesljivo v polfinale enojcev in dvojcev

Anja Osterman | Anja Osterman | Foto Nina Jelenc

Foto: Nina Jelenc

Anja Apollonio, najboljša slovenska kajakašica na mirnih vodah, je na prvi tekmi svetovnega pokala v Szegedu zanesljivo opravila oba cilja. Uvrstila se je v polfinale tako v enojcu kot v dvojcu. V enojcu je skupno zabeležila peti čas kvalifikacij, v svoji skupini je bila druga, skupaj z Mio Medved pa sta bili v svoji skupini prvi, skupno pa šesti.

V polfinalu bosta v dvojcu na 500 metrov nastopila tudi Anže Pikon in Matevž Manfreda, v svoji predtekmovalni skupini sta bila peta.

Polfinalni in finalni obračuni bodo v nedeljo.

Pikon, Manfreda in Mia Medved pa so že končali svoje nastope v kajakaškem enojcu. Fanta sta v finalu B zasedla prvi dve mesti, tako da sta njuni končni uvrstitvi 10. in 11. mesto. Medved je bila na 500 metrov v finalu C sedma.

