Anja Apollonio v Brandenburgu tik pod zmagovalnim odrom

V Brandenburgu se je zaključila druga tekma za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, ki je v soboto slovenski ekipi prinesla veliko veselja s srebrom Matevža Manfrede na 200 metrov. Po kolajni je na isti razdalji zadišalo tudi v nedeljo, ko so v finalu nastopile kajakašice. Anja Apollonio je namreč osvojila četrto mesto.

Anja Apollonio in Mia Medved. Foto: Milan Kapelan/Kajakaška zveza Srbije

V finalu A dvojcev na 500 metrov sta bili Mia Medved in Anja Apollonio osmi, Matevž Manfreda in Anže Pikon pa bosta Nemčijo zapustila s končnim 17. mestom med moškimi dvojci na 500 metrov.

Za slovensko reprezentanco v sprintu na mirnih vodah je torej še en uspešen konec tedna. Zadnji tekmovalni dan v Nemčiji je Anja Apollonio ponovila uvrstitev preteklega vikenda v Szegedu in v finalu na 200 metrov osvojila četrto mesto. Tokrat jo je od zmagovalnega odra ločilo 13 stotink sekunde. Zmage se je veselila Kitajka Mengdie Yin, druga je bila Danka Frederikke Hauge Moercke (+0,20), tretja pa Ukrajinka Ivana Diačenko (+0,24). Anja Apollonio je v cilju za zmagovalko zaostala 37 stotink sekunde.

Anjo Apollonio, lanskoletno dobitnico kolajn na evropskem in svetovnem prvenstvu, je kmalu čakal še finalni nastop med ženskimi dvojci na 500 metrov. Z Mio Medved sta v cilju za zmagovalnim dvojcem zaostali za nekaj manj kot šest sekund in bili osmi. Zmagali sta Nemki Paulina Paszek in Pauline Jagsch, drugi sta bili Avstralki Kailey Harlen in Natalia Drobot, tretji pa Italijanki Lucrezia Zironi in Giada Rossetti.

Matevž Manfreda in Anže Pikon sta zadnji dan tekmovala v finalu B moških kajakaških dvojcev na 500 metrov. Z dvema sekundama zaostanka za vodilnim dvojcem skupine, Uladzislauom Litvinauom in Dzianisom Yermolenkem, ki veslata pod nevtralno zastavo, je bila primorsko-gorenjska naveza osma, kar je v končni razvrstitvi na tej razdalji pomenilo 17. mesto. V finalu A sta bila najhitrejša Madžara Levente Kurucz in Bence Fodor, na zmagovalni oder pa sta se uvrstili še nemška posadka Max Rendschmidt – Tom Liebscher-Lucz ter avstralski dvojec Pierre van der Westhuyzen – Jean van der Westhuyzen.

