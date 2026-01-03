Anglež Luke Littler je postal svetovni prvak v pikadu. Osemnajstletni prvi zvezdnik tega športa je s tem ubranil lanski naslov, v finalu pa je s 7:1 v nizih premagal 23-letnega Nizozemca Giana van Veena in v žep pospravil prvi milijonski ček v zgodovini pikada.

Mladi Anglež Luke Littler je Giana van Veena pred dvema letoma že ugnal v finalu mladinskega svetovnega prvenstva, tokrat pa na največjem odru tega športa v londonski dvorani Alexandra Palace večjih težav z Nizozemcem ni imel.

Foto: Reuters

Angleški najstnik je postal četrti, ki je ubranil naslov prvaka pod okriljem krovne zveze PDC. To je pred tem uspelo Angležema Philu Taylorju in Adrianu Lewisu ter nazadnje Škotu Garyju Andersonu (2015, 2016).

Littler je postal peti igralec v zgodovini s po dvema naslovoma, več jih imata le za zdaj nenadkriljivi Taylor s 14 in Nizozemec Michael van Gerwen s tremi.

Tako gladke zmage ni bilo že 17 let

Tako se je nastavljal objektivom s srčno izbranko Faith Millar. Foto: Reuters V najmlajšem finalu doslej je prvi niz osvojil van Veen, a se je pet let mlajši Littler podobno kot v polfinalu proti rojaku Ryanu Searlu odlično odzval. Dobil je naslednje štiri nize in prvi prišel do oprijemljive prednosti.

Številka ena svetovne lestvice tudi v nadaljevanju ni popuščal in ohranil visoko povprečje 106,02 točke za tri puščice, medtem ko je Nizozemec vse manj prihajal do izraza.

Posledično je Anglež po dobri uri in desetih minutah dvoboj končal z zmago s 7:1. Tako gladko je nazadnje v finalu slavil Taylor leta 2009.

Littlerjevo povprečje 106,02 je sicer šesto najvišje v finalih SP. Najvišje ima Taylor iz leta 2009, ko je ob zmagi proti Nizozemcu Raymondu van Barneveldu s tremi puščicami v povprečju zadel za 110,94 točke.

Prvi, ki je zaslužil več kot milijon evrov

Organizatorji so tudi v finalu zaman čakali na popolno igro z devetimi puščicami. Za vsako tovrstno igro so sicer ponujali več kot 200.000 evrov. Od tega bi igralec prejel tretjino, tretjino bi podelili v dobrodelne namene, tretjino pa bi prejel naključni srečnež v dvorani ob času popolne igre.

Postal je prvi igralec pikada, ki je za zmago prejel sedemmestno denarno nagrado. Foto: Reuters

Čeprav ni postregel s popolno igro, pa je Littler postal prvi igralec pikada, ki je za zmago prejel sedemmestno denarno nagrado, natančneje 1,15 milijona evrov. Nagradni sklad SP je prvič znašal 5,75 milijona evrov, enkrat več kot leto prej. Poražencu je v uteho ostal ček v višini 460.000 evrov.

Z novim slavjem na SP je prednost na lestvici PDC mladi Anglež precej povišal. V zadnjih 24 mesecih je namreč zaslužil 3,18 milijona evrov. Drugi ostaja Anglež Luke Humphries, svetovni prvak leta 2024 z 1,345 milijona, na tretje mesto pa je napredoval van Veen z 1,05 milijona evrov.

Prvič je na letošnjem SP nastopilo 128 igralcev, prej 96. Med njimi je bilo pet žensk, Slovencev pa ni bilo. Benjamin Pratnemer je nastopil sredi decembra na SP pod okriljem zveze WDF, ki še zdaleč ni tako vplivna in bogata kot PDC. Slovenski predstavnik je tam izpadel v tretjem krogu.