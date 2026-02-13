Olimpijska prvakinja v judu Andreja Leški je potrdila konec športne poti. Svojo uspešno kariero je končala pri 29 letih. Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldne ob 16.30 v dvorani Stožice, kjer bo ta konec tedna potekala največja domača tekma, svetovni pokal European Open Ljubljana 2026.

"Še vedno nisem povsem odločena, kako naprej, a ostajam v stiku z judom. Treniram po prilagojenem programu," je pred meseci o načrtih za prihodnje leto povedala Koprčanka in dodala, da bo končno odločitev sporočila pravi čas.

In prišel je dan, ko se je naša vrhunska športnica odločila, da je bilo dovolj borb. Največji dosežek kariere ji je uspel leta 2024, ko je osvojila zlato olimpijsko medaljo v Parizu.

Tekmovalka, ki je pred mesecem dni dopolnila 29 let, je po olimpijskem nastopu v Franciji razmišljala tudi o svetovni kroni, edini, ki ji manjka v karieri. Na svetovnih prvenstvih v Budimpešti 2021 in Dohi 2023 je osvojila srebrni kolajni. Leški se je s SP spogledovala že leta 2025, a nastop v zadnjem trenutku odpovedala, letos pa se je odločila, da se od juda in navijačev poslovi na največji domači tekmi.

V svetovnem pokalu je Leški na zmagovalnem odru stala na 24 tekmah, štirikrat je ob tem poslušala Prešernovo Zdravljico.

