Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Petek,
13. 2. 2026,
11.56

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
Andreja Leški

Petek, 13. 2. 2026, 11.56

24 minut

Konec kariere

Andreja Leški je končala športno kariero

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Andreja Leški | Andreja Leški se je odločila, da ima dovolj juda. | Foto Ana Kovač

Andreja Leški se je odločila, da ima dovolj juda.

Foto: Ana Kovač

Olimpijska prvakinja v judu Andreja Leški je potrdila konec športne poti. Svojo uspešno kariero je končala pri 29 letih. Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldne ob 16.30 v dvorani Stožice, kjer bo ta konec tedna potekala največja domača tekma, svetovni pokal European Open Ljubljana 2026.

"Še vedno nisem povsem odločena, kako naprej, a ostajam v stiku z judom. Treniram po prilagojenem programu," je pred meseci o načrtih za prihodnje leto povedala Koprčanka in dodala, da bo končno odločitev sporočila pravi čas.

In prišel je dan, ko se je naša vrhunska športnica odločila, da je bilo dovolj borb. Največji dosežek kariere ji je uspel leta 2024, ko je osvojila zlato olimpijsko medaljo v Parizu.

Tekmovalka, ki je pred mesecem dni dopolnila 29 let, je po olimpijskem nastopu v Franciji razmišljala tudi o svetovni kroni, edini, ki ji manjka v karieri. Na svetovnih prvenstvih v Budimpešti 2021 in Dohi 2023 je osvojila srebrni kolajni. Leški se je s SP spogledovala že leta 2025, a nastop v zadnjem trenutku odpovedala, letos pa se je odločila, da se od juda in navijačev poslovi na največji domači tekmi.

V svetovnem pokalu je Leški na zmagovalnem odru stala na 24 tekmah, štirikrat je ob tem poslušala Prešernovo Zdravljico.

Preberite še:

Andreja Leški
Sportal Andreja Leški: Še vedno nisem odločena kako naprej
Andreja Leški in Kaja Kajzer, Citroen
Avtomoto Andreja Leški in Kaja Kajzer: na poti do zmage ima vsaka svojega sopotnika
Andreja Leški
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.