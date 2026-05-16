Andreja Dolinar v Laškem bronasta na turnirju elite v paranamiznem tenisu

Slovenka Andreja Dolinar je na turnirju v namiznem tenisu za parašportnike najvišje kakovostne ravni svetovne serije ITTF para elite v Laškem osvojila bronasto kolajno. Na turnirju, na katerem so zaigrali najvišje uvrščeni in najuspešnejši igralci z vsega sveta, je slovenska igralka osvojila odličje v ženskih dvojicah v paru s Finko Aino Tapola.

"Elitni turnir je bil zelo naporen, nastopile so kakovostne ekipe in igralci. S svojo igro nisem zadovoljna, a je treba priznati, da je bil turnir zelo močan," je za Zvezo za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite dejala Dolinar.

"Vesela sem, ker imamo tako močan in kakovosten turnir doma, v Laškem," je pristavila izkušena slovenska tekmovalka. "Nisem še rekla zadnje. Po vsakem turnirju razmišljam, kaj moram še trenirati. Motiva ne manjka. Verjamem v mojega trenerja Bojana Lukežiča, da se mi bo posvetil, čeprav nisem več mlada in nadarjena, a imam veliko voljo. Brez starih ne more biti mladih."

Slovensko-finska naveza je bila bronasta v konkurenci ženskih dvojic tudi na turnirju nižje ravni ITTF world para challenger, ki je v mestu ob Savinji potekal prejšnji teden.

Oseminpetdesetletna Škofjeločanka je ena najuspešnejših slovenskih paranamiznoteniških igralk. Po prometni nesreči, ki jo je prikovala na voziček, je leta 1993 postala članica državne reprezentance, nato pa se prebila v svetovni vrh in nastopila na štirih paraolimpijskih igrah - v Sydneyju, Atenah, Pekingu in Londonu. Osvojila je številne medalje na evropskih in svetovnih prvenstvih, leta 2007 pa prejela tudi plaketo Stanka Bloudka za vrhunske športne dosežke.

Dolinar je poskrbela za daleč najboljši uvrstitvi domače zasedbe 11-dnevnega turnirskega dogajanja. V Laškem so za Slovenijo zaigrali tudi Primož Kancler, Peter Jereb, Tomaž Rabuzin, Barbara Meglič, Karin Praček, Luka Trtnik, Gašper Mlakar in Ljubiša Gajić.

"Nisem razočaran nad našimi nastopi. Igralce sem tako ali tako opozoril, da ne gledamo na rezultat, ampak na napredek v igri in na to, kje lahko še napredujemo. Vračamo se na treninge," je po tekmovanju povedal trener Nik Velikonja.

"Vedeli smo, da bo turnir zelo močan. Nisem pa zadovoljen, kako so naši odigrali. Znajo in zmorejo veliko več, je pa bilo z njihov strani preveč spoštovanja," je nastope ocenil trener Bojan Lukežič.

V Laškem sta od 5. maja s krajšo prekinitvijo vmes potekala dva turnirja različnega kakovostnega ranga, s skupnim imenom 21. odprto tekmovanje I Feel Slovenia Thermana Open. Uvodoma je 336 igralcev iz 45 držav igralo na turnirju ITTF para challenger, zadnji del pa na najmočnejšem turnirju ITTF para elite, na katerem je nastopilo 296 igralcev iz 40 držav.

Na turnirju so skupno podelili 32 naslovov v posamičnih konkurencah ter konkurencah dvojic.

Najuspešnejši so bili igralci Južne Koreje. Osvojili so sedem naslovov oziroma medalj v posamični konkurenci in dvojicah.

Tajska je turnir sklenila s štirimi naslovi, po tri pa so jih osvojili Brazilija, Ukrajina, Kitajska in Poljska. Po en naslov so osvojile še Velika Britanija, Čile, Belgija, Francija, Avstralija, Finska in Japonska.

"Turnir končujemo zadovoljni. Čeprav nas je lani oktobra tako prezgodaj zapustil nekdanji trener in vodja turnirja v Laškem Gorazd Vecko, je turnir potekal dobro in gladko. Vidi se, da smo že v pripravah, ki smo jih začeli decembra, opravili odlično delo," je bil zadovoljen Damijan Lazar, predsednik organizacijskega odbora turnirja in predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.

"Vse ekipe iz Laškega odhajajo zadovoljne, vsi so se pri nas počutili dobro, dokazali pa smo, da smo sposobni v dveh tednih organizirati dva tako odmevna turnirja. Imeli smo nekaj logističnih izzivov, tudi na račun stanja cest v državi, a smo tudi to uspešno rešili," je še dejal Lazar.