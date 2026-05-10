Andreja Dolinar bronasta v dvojicah v Laškem

V Laškem se je v soboto s slavnostnim zaključkom končal turnir v namiznem tenisu za parašportnike ITTF World Para Challenger, ki je potekal v okviru 21. izvedbe I Feel Slovenia Open Thermana Laško. Tekmovanja se je udeležilo 336 igralcev in 151 spremljevalcev iz 45 držav. Za slovenski dosežek je poskrbela Andreja Dolinar z bronom v dvojicah.

Najuspešnejši državi turnirja sta bili Južna Koreja z devetimi zlatimi in Kitajska s sedmimi zlatimi medaljami.

Slovenija je na domačem turnirju tudi dosegla vidno uvrstitev. Bronasto medaljo v dvojicah je osvojila domača adutinja Andreja Dolinar, ki je nastopila v paru s Finko Aino Tapola.

"Boj za finale je bil težak. Sva pa naredili veliko nepotrebnih napak. V prvem nizu jaz, v drugem moja sotekmovalka, tretji je vedno loterija. Tako kot na vsakem turnirju, na katerega prideš, ni važno, ali si peti, šesti ali deseti - važne so medalje. Vsi vidijo samo medaljo. Moram reči, da je v ženski konkurenci to morda malo lažje kot v moški, ampak kakršnakoli medalja je, mi pomeni veliko," je po koncu turnirja za panožno zvezo povedala Dolinar.

"To je nagrada za trud, za vse treninge, vse ure preživete v dvorani, da niso bile zaman. Vesela sem te medalje. Imava dobro iztočnico za elitni turnir," je še povedala slovenska junakinja turnirja v Laškem.

Medalje so podelili Damijan Lazar, predsednik organizacijskega odbora, Grega Dolinar, tehnični direktor, in Tomas Varga, ITTF tekmovalni direktor, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.

Predsednik organizacijska odbora Damijan Lazar je pohvali prizadevanja vseh udeležencev, sodelavcev in sodelujočih na turnirju: "Turnir je nekaj posebnega, ker ga prvič organiziramo brez Gorazda Vecka, ki je bil gonilna sila."

Vecko je nepričakovano umrl oktobra lani. Njegovemu spominu je bila posvečena slavnostna otvoritev turnirja. Mateja Pintar Pustovrh je med prvimi podpisala velik namiznoteniški lopar, postavljen v dvorani kot trajen poklon njegovemu spominu.

Turnir je potekal na 17 mizah (ITTF Para Challenger) v prvem delu in 12 mizah v nadaljevanju (ITTF Para Elite). Za izvedbo je skrbelo 50 mednarodnih sodnikov, 600 pobiralcev žogic ter logistične ekipe s 15 vozniki.

"Prevzeli smo vse naloge in odgovornosti, da organizacija poteka nemoteno. Vse poteka v skladu s pričakovanji, brez večjih težav. Ponosni smo, da nam je znova uspelo pripeljati challenger do konca. Para namizni tenis je dosegel zelo visoko raven in vsi smo uživali v igrah športnikov. To je bilo pravzaprav le ogrevanje za elitni del. Elitni turnir bo še zahtevnejši, saj igrajo le najboljši para namiznoteniški igralci sveta. Takih turnirjev je na svetu samo šest. Tukaj je treba paziti na vse detajle," je še v imenu organizatorjev poudaril Lazar.

V Laškem ni odmeval zgolj dosežek Dolinarjeve. V posamični konkurenci je med 16 najboljših prišel Luka Trtnik, ki se je izkazal tudi v igri dvojic, kjer je kar dvakrat igral v četrtfinalu, enkrat pa tudi v paru s Karin Praček.

Turnirsko dogajanje v Laškem se bo nadaljevalo. Med 11. in 15. majem bo v mestu ob Savinji potekal ITTF World Para Elite, za katerega je prijavljenih 296 igralcev iz 40 držav.

Za Slovenijo bodo nastopili Primož Kancler, Peter Jereb, Tomaž Rabuzin, Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Karin Praček, Luka Trtnik, Gašper Mlakar in Ljubiša Gajić.