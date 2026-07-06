Ana Tofant v Carigradu do finala med ženskimi dvojicami

Na turnirju serije WTT Feeder v Carigradu je slovenske barve zastopala le Ana Tofant, ki je do odličnega uspeha prišla v konkurenci ženskih dvojic, kjer je skupaj z Nizozemko Shuogan Men osvojila drugo mesto.

Slovensko-nizozemska kombinacija je na poti do finala nanizala tri zmage. Najprej sta s 3:2 premagali Rusinji Valerijo Ščerbacko in Jekaterino Zironovo, v četrtfinalu pa sta po novem razburljivem obračunu s 3:2 izločili prvi nosilki, Rusinji Vlado Voronino in Mario Panfilovo.

V polfinalu sta bili s 3:2 boljši še od Francozinj Pauline Chasselin in Anais Salpin ter si priborili nastop v finalu. V boju za naslov sta morali priznati premoč Indijkama Swastiki Ghosh in Taneeshi Kotechi, ki sta zmagali s 3:0 (-8, -8, -7).

V posamični konkurenci je Tofantova nastopila v glavnem žrebu prvega turnirja. V uvodnem krogu je po izenačenem in napetem dvoboju morala priznati premoč 22-letni Rusinji Arini Slautini, ki je slavila s 3:2 (9, 10, -2, -9, 5).

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