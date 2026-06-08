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Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
9.38

Osveženo pred

42 minut

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golf Ana Belac OP ZDA

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 9.38

42 minut

Ana Belac na OP ZDA do 34. mesta in izida kariere

Avtor:
STA

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Ana Belac | Ana Belac je na odprtem prvenstvu ZDA zasedla 34. mesto za najboljšo uvrstitev v karieri na majorjih. | Foto www.alesfevzer.com

Ana Belac je na odprtem prvenstvu ZDA zasedla 34. mesto za najboljšo uvrstitev v karieri na majorjih.

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu ZDA zasedla 34. mesto za najboljšo uvrstitev v karieri na majorjih. Na zelenicah igrišča Riviera Country Club v Pacific Palisadesu na zahodu Los Angelesa je slavila domačinka Nelly Korda, ki je za en udarec prehitela Britanko Charley Hull in Mehičanko Gaby Lopez.

Za 29-letno Portorožanko 34. mesto predstavlja uspeh kariere na največjih petih turnirjih doslej. Pred tem je bila najvišje 50. na prvenstvu Evian v Franciji leta 2021.

Na OP ZDA je nastopila že leta 2020 ob svojem prvencu na majorjih, a takrat ni dosegla reza po dveh dneh tekmovanja. Tokrat je najboljše prikazala na začetku, saj je bila po prvi rundi zasidrana med najboljšo dvajseterico z enim udarcem pod parom.

Zanesljivo se je uvrstila v rez po 73 udarcih drugi dan (+2), nato pa je za konec v soboto postregla še s 70, v nedeljo pa z najslabšo rundo s 75 udarci za končnih +4 nad parom igrišča.

Za svojo uvrstitev je slovenska golfistka prejela dobrih 62.000 evrov, medtem ko je zmagovalki pripadlo nekaj več kot 2,17 milijona evrov od skupnega nagradnega sklada blizu 10,9 milijona.

Portorožanka se je na OP ZDA uvrstila skozi kvalifikacije, potem ko je v začetku maja dobila dvodnevni turnir na Floridi, kot dobra popotnica pa je služil tudi rezultat na zadnjem turnirju serije LPGA, potem ko je bila 14. na tekmovanju Shoprite v New Jerseyju.

To sezono je Belac še dvakrat dosegla rez na turnirjih LPGA, in sicer na začetku sezone na Kitajskem, ko je bila 43. na tekmovanju Blue Bay, konec aprila pa še na Riviera Maya Opnu v Mehiki, ko je bila 42.

Na vrhu OP ZDA pa je bila tako kot na prvenstvu Chevron Nelly Korda. Hčerka nekdanjega teniškega zvezdnika Petra Korde je zdaj pri štirih zmagah na majorjih, potem ko je leta 2021 dobila prvenstvo PGA, leta 2024 pa je prvič osvojila prvenstvo Chevron. Zmagi ji manjkata še na prvenstvu Evian in odprtem prvenstvu Velike Britanije.

Korda si je pred zadnjim dnem delila vodstvo s Korejko Kim Sei-Young, a je slednja malce pokvarila uvrstitev z enim udarcem nad parom igrišča ter končala na petem mestu z -5.

Angležinja Hull in Mehičanka Lopez sta zadnji dan postregli s štirimi oziroma tremi udarci pod parom in se povsem približali prvi igralki svetovne lestvice Kordi, ki je odigrala 69 udarcev, a storila dovolj za četrto zmago na majorjih v karieri.

golf Ana Belac OP ZDA
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