Alji Ponikvar še trije državni naslovi, eden Dori Valant

Alja Ponikvar, ki je v soboto v Ljubljani osvojila naslov državne prvakinje v mnogoboju, je bila v nedeljskem finalih najboljša še z obročem, kiji in trakom. En naslov ji je odščipnila klubska kolegica pri Narodnem domu, Dora Valant, ki je zmagala z žogo.

Sedemnajstletna Alja Ponikvar, ki jo prihodnji konec tedna čaka svetovni pokal v Bakuju, je na letošnjem državnem prvenstvu tako skupaj osvojila štiri zlate in eno srebrno kolajno.

Državna podprvakinja v mnogoboju Dora Valant je poleg zlata z žogo osvojila še tri srebrne kolajne z obročem, kiji in trakom.

Do kolajn sta prišli še dve članici Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom, Urša Kračman je bila tretja z obročem in trakom, Paula Loboda pa je bronasti kolajni osvojila za sestavi z žogo in kiji.

Med mladinkami, ki jih letos čaka evropsko prvenstvo, je v finalih tri državne naslove osvojila Pia Permozer Furlan (Narodni dom), enega pa Una Mijić (Šiška).