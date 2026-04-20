Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
12.43

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

judo Judo zveza Slovenije Aljaž Sedej

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 12.43

1 ura, 32 minut

Aljaž Sedej o razvoju slovenskega moškega juda

Aljaž Sedej: Mlade v slovenskem judu preveč ujčkamo

Avtor:
STA

Aljaž Sedej | Nekdanji slovenski judoist Aljaž Sedej je sekretar Judo zveze Slovenije. | Foto Daniel Novakovič/STA

Nekdanji slovenski judoist Aljaž Sedej je sekretar Judo zveze Slovenije.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Sekretar Judo zveze Slovenije Aljaž Sedej je leta 2009 v Tbilisiju osvojil bronasto odličje in prekinil 40-letni slovenski post po kolajni Stanka Topolčnika. Tekme se spomni natančno, v razmišljanju o razvoju slovenskega moškega juda pa odkrito pove, da bodo mladi potrebovali težje treninge.

Metka Lobnik, EP Tbilisi 2026
Sportal Še teden dni pred EP ni vedela, ali bo sploh nastopila, zdaj ima kolajno

"Končno spet kolajna za slovenski moški judo," je pred zdaj že skoraj dvema desetletjema dejal Aljaž Sedej. Na vprašanje, če si tisto tekmo še kdaj pogleda, pa je na prizorišču letošnjega EP dejal: "Raje si ogledam tiste z mladinskega prvenstva 2007, ko sem zmagal. Seveda pa Tbilisi ostaja moje mesto, vedno imam prav posebne občutke, ko me pot zanese sem, pa čeprav se mesto tako hitro razvija, da je danes popolnoma drugačno kot pred 17 leti."

V Tbilisiju je leta 2009 osvojil bronasto odličje. | Foto: Vid Ponikvar V Tbilisiju je leta 2009 osvojil bronasto odličje. Foto: Vid Ponikvar A tudi Tbilisija 2009 se natančno spominja. V polfinalu ga je ustavil Italijan Antonio Cianu, v boju za kolajno pa je premagal nemškega olimpijskega prvaka Oleja Bischofa.

"Seveda sem dosegel veliko zmago nad Bischofom. A mislim, da bi takrat lahko posegel tudi po zlatu. Ne bi smel izgubiti proti Cianuju, ki sem ga tik pred EP gladko premagal v nemški ligi. V finalu bi se nato pomeril s takrat s slovitim Rusom Ivanom Nifontovom, ki je postal svetovni in evropski prvak. Ta ni bil nepremagljiv, saj je imel z mano vedno težave," se z veseljem in tudi kančkom grenkega priokusa tekme spominja Sedej, ki se je z Ivanom Nifontovom v karieri pomeril dvakrat in ga leta 2010 premagal na veliki nagradi v Abu Dabiju, leto pozneje pa v Amsterdamu.

Trenutna slika v Sloveniji je manj obetavna

Rok Drakšič je na velikih tekmovanjih posegel po šestih kolajnah. | Foto: Stanko Gruden, STA Rok Drakšič je na velikih tekmovanjih posegel po šestih kolajnah. Foto: Stanko Gruden, STA Sledila je vrsta slovenskih uspehov. Rok Drakšič je posegel po šestih kolajnah, evropski prvak je bil Adrian Gomboc, Mihael Žgank je osvojil tudi kolajno na svetovnem prvenstvu. "Mislim, da je bila moja kolajna takrat pomembna tudi po psihološki plati, saj smo se začeli zavedati, da so kolajne dosegljive," meni Sedej.

Trenutna slika v slovenskem moškem judu je manj obetavna, nekaj je obetavnih tekmovalcev. "Za oceno se moram iz sekretarske vloge postaviti nekako v trenersko. Imamo številne zelo nadarjene tekmovalce. Ti bi potrebovali čim več treningov v državah z močnim judom. Sam se spominjam priprav z Drakšičem v Minsku, kjer si imel vsakič, ko si nasprotnika prijel za kimono, trdo delo in težko nalogo."

A se je Sedej hitro vrnil v vlogo sekretarja. "To je seveda povezano s stroški. Tudi reprezentančnih trenerjev za takšno usmeritev imamo premalo. Ena od težav je tudi, da klubi, ki imajo dobre trenerje, med seboj premalo sodelujejo. Resno delamo na tem, da bi to spremenili in iščemo finance, da bi na začetku za dobre treninge poskrbeli vsaj za tiste reprezentante, ki se z 21 leti pridružijo izbrani vrsti."

"Ena od težav je tudi, da klubi, ki imajo dobre trenerje, med seboj premalo sodelujejo," opozarja Aljaž Sedej.

Več skrbi ima Sedej z naslednjimi generacijami. "Mislim, da te fante preveč ujčkamo. Izjemno slabi so tudi rezultati merjenja gibljivosti, vztrajnosti ... Ne vem, kaj je razlog, morda telefoni, morda koronavirus, a od takrat je minilo že precej časa. Otrok imamo izjemno veliko in morali bomo najti način, da jih motiviramo za trdo delo."

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.