A. T. K.

Alex Honnold brez varovanja na vrh 508-metrskega nebotičnika Taipei 101! #video

A. T. K.

Foto: Guliverimage

Sloviti ameriški plezalec Alex Honnold je brez vrvi, pasu ali kakršnekoli varovalne opreme splezal na vrh enega najbolj prepoznavnih nebotičnikov na svetu, 508 metrov visoki Taipei 101. Za podvig je potreboval uro in 31 minut.

Alex Honnold | Foto: Reuters Foto: Reuters

Nebotičnik v tajvanski prestolnici, poimenovan po številu nadstropij, meri 508 metrov in je zgrajen iz jekla, stekla in betona, njegova arhitekturna zasnova pa posnema bambusovo palico. Alex Honnold je za vzpon brez varovanja potreboval uro in 31 minut, kar je skoraj polovico manj časa, kot ga je pred leti za isti podvig potreboval Francoz Alain Robert, znan kot "Spiderman", ki je na božični dan leta 2004 stolpnico preplezal z varovalnim pasom in vrvmi.

Dogodek, ki ga je v neposrednem prenosu spremljal Netflix, je Honnold po koncu opisal z eno samo besedo: "Noro."

Za podvig mu je čestitala tudi tajvanska podpredsednica Hsiao Bi-khim, ki je na družbenem omrežju X zapisala: "Priznam, da bi bilo tudi meni slabo, komaj bi lahko gledala."

Alex Honnold | Foto: Reuters Foto: Reuters Alex Honnold | Foto: Reuters Foto: Reuters Alex Honnold | Foto: Reuters Foto: Reuters

Honnolda je na vrhu stavbe pričakala njegova žena, ki jo je med vzponom skrbelo predvsem zaradi močnega vetra in vročine. Ameriški plezalec bi moral spektakularni podvig izpeljati že dan prej, a so dogodek zaradi dežja prestavili.

Dogodek je sprožil mešane odzive, na eni stran evforijo, na drugi pa zaskrbljenost zaradi etičnih vprašanj, povezanih s poskusom tako tveganega podviga v neposrednem televizijskem prenosu.

Honnold je tveganj v življenju vajen in se jih ne boji, kaj šele izogiba. Svetovno slavo mu je prinesel predvsem vzpon na El Capitan, 915 metrov visoko granitno steno v narodnem parku Yosemite, ki jo je prav tako preplezal brez varovanja. Dokumentarni film o tem podvigu z naslovom Free Solo je leta 2019 prejel oskarja za najboljši celovečerni dokumentarni film.

Napovednik dokumentarnega filma Free solo:

