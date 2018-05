Blokovski faloti, Brata iz Bihača, Turbo polži in preostali v boju z blatom in kilometri #foto #video

Tek trojk in pohod ob žici 2018

Tek trojk v sklopu 62. pohoda Pot ob žici, ki se ga je letos udeležilo 5700 tekačev, je znova postregel s plastičnim prikazom ekipnega duha (rezultat trojke namreč kroji njen najšibkejši člen) in bolj ali manj domiselnimi imeni, s katerimi se opremijo tekaške trojke. Na zmagovalnem odru znani obrazi, na Golovcu zaplate blata, zaradi katerih bodo danes brneli številni pralni stroji, na hrbtih hudomušna imena. Med tekače so se pomešale tudi (Ne)ukročene trmoglavke, Kripl bataljon, Kotaleči kamni in drugi.

Kdor je še včeraj zaskrbljeno pregledoval meteorološke karte, je bil danes prijetno presenečen. Pohodniki in tekači, ki so se zgodaj zjutraj zbrali na prireditvi ob 62. pohodu Pot ob žici, so namreč tekli in hodili ob spremljavi sonca in spomladanskih temperatur.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na tek trojk, ki je svojevrsten poklon tovarištvu in solidarnosti, saj šteje rezultat zadnjega iz trojke, ki priteče ali se sprehodi skozi cilj, je bilo prijavljenih 1.171 trojk, ki so se odločile za krajšo, 12,5-kilometrsko razdaljo, in 188 trojk, ki so se spopadle z daljšo, 29-kilometrsko progo.

Tekli so tudi šolarji in dijaki, zbralo se je 372 osnovnošolskih trojk in 132 srednješolskih.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na zmagovalnem odru stari znanci

Mesta pri vrhu so znova zasedli znani obrazi. Tako kot lani je zmaga na najdaljši razdalji (29 km) odromala v Vipavo k Športnemu društvu Nanos, ki se je teka trojk udeležil s kar šestimi ekipami in zmagal v dveh kategorijah.

Aleš Žontar, lanski in letošnji zmagovalec Istrskega maratona, Marko Tratnik in Nejc Lokar so zmagovalci teka trojk na 29 kilometrov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kot nam je v šali namignil eden od članov zmagovalne trojke, se 80 kilometrov do prestolnice pač ni vredno voziti, če na koncu ne zmagajo. Zmagovalno trojko ŠD Nanos, ki je edina tekla pod dvema urama (1:57:05) 1 so sestavljali Aleš Žontar, lanski in letošnji zmagovalec Istrskega maratona, Marko Tratnik in Nejc Lokar.

Kot nam je povedal Tratnik, ki si je takoj po prihodu v cilj privoščil nekaj požirkov hmeljevega okrepčila, so že od začetka tekli svoj tempo in brez večjih težav uresničili jasen cilj, zmago. "Treniramo vsak posebej in ko se sestavimo v trojke, smo dokaj močni," je bil zadovoljen.

Petra Tratnik, Klementina Lemut in Veronika Krečič so slavile v ženski konkurenci na daljši razdalji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Svoj delež k zmagi je prispevala tudi njegova sestra Petra Tratnik, ki je z ekipo ŠD Nanos 3 s kolegicama Klementino Lemut in Veroniko Krečič slavila v ženski konkurenci.

V konkurenci mešanih trojk so zmagali (in bili tretji v absolutni konkurenci) člani trojke KinVital Salomon/Suunto v sestavi Uroša Kožarja, Luke Hrena in Barbare Trunkelj, ki so bili lani tretji. Vsi trije se prihodnji konec tedna odpravljajo na Trail Vipava, podobno kot večji del tekačev iz ŠD Nanos, s katerimi smo se pogovarjali na ljubljanski prireditvi.

Zmagovalna mešana trojka je bila odlična tudi v absolutni konkurenci. Uroš Kožar, Luka Hren in Barbara Trunkelj so v absolutni razvrstitvi zasedli visoko 3. mesto. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Najhitrejšo trojko na krajši razdalji so sestavljali gorski tekači Gašper Bregar, Miran Cvet in Timotej Bečan (43:25), ki so zmagali že lani.

Kot je v cilju pripovedoval Bregar, jih je pričakal dokaj blaten Golovec (blatni dokaz na njegovih oblačilih je bil neizpodbiten), in če si med tistimi, ki med tekom pravilno in zatorej dokaj visoke dvigujejo noge, se to kajpak pozna tudi na oblačilih.

"Konkurence niti ni bilo, na začetku smo tekli z drugimi, a smo hitro videli, da jim danes ne bo šlo. Največjo razliko smo naredili na klancu, ki je, glede na to, da smo vsi gorski tekači, ni bilo težko ustvariti, in prednost smo zadržali do cilja. Sicer pa nas letos čaka še kar precej ciljev. Konec maja so kvalifikacije za EP v gorskih tekih, Miran ima junija veteransko prvenstvo (tek na Ratitovec), julija pa nas čakajo še kvalifikacije za SP, ki bo v Andori," se je v prihodnje načrte zazrl Bregar.

Timotej Bečan, Miran Cvet in Gašper Bregar so ponovili lansko zmago na krajši razdalji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V kategoriji mešanih trojk so v cilj najhitreje pritekli člani trojke MaNeLu GT: Matic Plaznik, Neja Kršinar in Luka Kramarič (46:41). Kot je povedala Kršinarjeva, ki se je kar sama izpostavila kot najšibkejši člen njihove trojke, je bilo blatnih samo približno 200 metrov navkreber na Golovec, sicer pa ni bilo večjih težav.

"Začeli smo bolj umirjeno, saj sama ne spadam med gorske tekače. Bolj sem si domača s cesto, kjer sem vedela, da mi bo težko kdo sledil. Fanta sta mi bila v klanec v pomoč, večino časa smo tekli sami. Za trojke se nismo posebej pripravljali, zdaj že vsi vemo, kaj lahko pričakujemo eden od drugega. Letos se bom osredotočila predvsem na polmaratone, vrhunec forme pa načrtujem za jeseni. Tekla bom tudi na Ljubljanskem maratonu, a še ne vem, ali bo to moja glavna tekma."

Zmagovalni oder za mešane trojke na 12.5-kilometrski razdalji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V ženski konkurenci na krajši razdalji je zmagala trojka z imenom 3 srnice v sestavi Mojce Habič, Polone Kukovec in Vesne Dolenc (55:41).

3 srnice Mojca Habič, Polona Kukovec in Vesna Dolenc so bile najhitrejše na krajši razdalji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Več tisoč ljudi se je podalo na pohod po poteh okupirane Ljubljane. Kontrolne postojanke bodo uradno odprte do 17. ure, veseli pa vas bodo tudi pozneje.

Tako kot lani so udeleženci pohoda tudi letos sklenili krog prijateljstva. Roke so si podali ob 12. uri.

Utrinki s štarta:

Z Golovca ...

In cilja, kjer je prepeval Partizanski pevski zbor:

Obsežno fotogalerijo s teka trojk bomo objavili v večernih urah.