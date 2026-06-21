Zmarzlik z jubilejno zmago na dramatični jubilejni dirki spidvejskega SP

Svetovni prvak Poljak Bartosz Zmarzlik je zmagovalec pete dirke sezone svetovnega prvenstva v spidveju. Zanj je bila to jubilejna 30. zmaga v SP, drugi je bil v Vroclavu Britanec Robert Lambert, tretji pa Danec Michael Jepsen Jensen. Skupno je v vodstvu zdaj branilec lovorike Zmarzlik.

Poljski Vroclav je bil peta postaja sezone spidveja na najvišji ravni. V nemškem Landshutu in Pragi sta zmagala Danec Leon Madsen in Poljak Kacper Woryna, v Manchestru, kjer so v začetku junija vozili dve dirki SP oziroma serije grand prix, pa Avstralca Max Fricke in Brady Kurtz.

Na Poljskem so konec tedna dirko izpeljali s precejšnjo zamudo. Zaradi močnega neurja in sprva povsem poplavljene steze so namreč dirkače nanjo spustili šele tri ure po predvidenem začetku, potem ko so na pomoč poklicali tudi gasilce, ki so iz boksov izčrpali vodo.

Po tem dramatičnem uvodu v večer se je zmage že v nedeljskem jutru veselil domači zvezdnik Zmarzlik. Poljak je na ta način prekinil enoletno sušo zmag v elitni konkurenci, obenem pa dosegel svojo okroglo 30. zmago v seriji grand prix. Poljska dirka je bila sicer tudi jubilejna 300. v tem tekmovanju.

Na koncu je v velikem finalu premagal Lamberta in Jepsena Jensena, brez stopničk je na četrtem mestu ostal do te dirke vodilni v SP Kurtz.

Pred glavno dirko so v Vroclavu opravili še drugi letošnji sprint, ki prinaša nekaj točk v SP samo najboljšim štirim. Dobil ga je domačin Maciej Janowski pred Lambertom, Avstralcem Maxom Frickom in Latvijcem Andrejem Lebedevsom.

V seštevku sezone je na vrh skočil svetovni prvak, ki ima zdaj 82 točk, Kurtz je drugi z 79, Lambert pa tretji s 63.

Zmarzlik v sezoni 2026 lovi rekordni sedmi naslov svetovnega prvaka. Lani je slavil šestič in po številu naslovov ujel legendi tega športa, Novozelandca Ivana Maugerja in Šveda Tonyja Rickardssona. Poljak pa je prvi, ki je bil svetovni prvak štirikrat v nizu.

Skupno je v tej sezoni na sporedu deset dirk, od tega tri gosti Poljska. Po preizkušnjah v Nemčiji, Pragi, dveh v Manchestru in Vroclavu bo naslednja 11. julija v švedski Malilli, 1. avgusta pa bo serija SGP prvič gostovala v Lodžu. Ob koncu sezone bodo še dirke 8. avgusta v Rigi, 12. septembra v danskem Vojensu in zadnja 26. septembra v poljskem Torunu.