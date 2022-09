Težave za Verstappna, McLaren dobil bitko za Piastrija

VN Nizozemske bo 15. dirka letošnjega prvenstva formule 1. Razplet prvega prostega treninga je kar nekoliko presenetljiv, saj sta bila najhitrejša voznika Mercedesa, George Russell in Lewis Hamilton. Hiter je bil tudi McLaren, Lando Norris in Daniel Ricciardo sta odpeljala četrti in peti čas.

Zaradi okvare na menjalniku je moral Verstappen parkirati na stezi. Foto: Guliver Image Tekmeca za prvaka sta bila šele šesti in 19. Na šestem mestu Charles Leclerc (Ferrari), ki ima 98 točk zaostanka za vodilnim v prvenstvu Maxom Verstappnom (Red Bull). Ta je bil zgolj 19. zaradi okvare na menjalniku. Tako je samo na začetku treninga odpeljal hiter krog s trdimi pnevmatikami, pozneje pa ni več dirkal.

Najhitrejši Red Bull, ki je bil tako dominanten preteklo nedeljo v Spaju, je bil tako Sergio Perez, ki je na sedmem mestu zaostal skoraj sekundo. A kot vedno: prosti treningi niso realna slika razmerja moči. Naj bi pa vendarle bili dirkalniki ta konec tedna v Zandvoortu bolj izenačeni kot na pretekli VN Belgije.

VN Nizozemske, 1. trening:



1. George Russell (Mercedes) 1:12,455

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,240

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,390

4. Lando Norris (McLaren) +0,474

5. Daniel Ricciardo (McLaren) +0,622

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,672

7. Sergio Perez (Red Bull) +0,961

8. Fernando Alonso (Alpine) +1,178

9. Esteban Ocon (Alpine) +1,178

10. Alex Albon (Williams) +1,608

11. Mick Schumacher (Haas) +1,798

12. Lance Stroll (Aston Martin) +1,802

13. Kevin Magnussen (Haas) +1,950

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +2,019

15. Sebastian Vettel (Aston Martin) +2,045

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +2,079

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +2,175

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +2,240

19. Max Verstappen (Red Bull) +2,259

20. Nicholas Latifi (Williams) +2,667

Do drugega prostega treninga so Red Bullovi mehaniki popravili Verstappnov dirkalnik in ob navdušenju navijačev je le odpeljal nekaj krogov. Na tribunah so zagorele oranžne bakle. A ni bil med najhitrejšimi. Čeprav je edini od najboljših vozil z mehkimi (najhitrejšimi) pnevmatikami, je dosegel le osmi čas. Za najhitrejšim na drugem treningu Leclercom je zaostal skoraj sedem desetink. Leclerc, Sainz, Hamilton in Norris so bili na prvih štirih mestih v razmaku vsega desetinke. Morda se nam torej le obeta izenačena dirka s presenečenjem ali dvema.

VN Nizozemske, 2. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:12,345

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,004

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,072

4. Lando Norris (McLaren) +0,103

5. George Russell (Mercedes) +0,310

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,401

7. Fernando Alonso (Alpine) +0,503

8. Max Verstappen (Red Bull) +0,697

9. Esteban Ocon (Alpine) +0,960

10. Daniel Ricciardo (McLaren) +0,697

11. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,074

12. Sergio Perez (Red Bull) +1,148

13. Mick Schumacher (Haas) +1,259

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1,266

15. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,279

16. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,321

17. Alex Albon (Williams) +1,492

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,822

19. Kevin Magnussen (Haas) +1,937

20. Nicholas Latifi (Williams) +2,452

Piastri je tudi uradno McLarnov voznik za 2023

Med obema petkovima treningoma je McLaren potrdil, da bo njihov drugi voznik v sezoni 2023 mladi Avstralec Oscar Piastri. Z njimi je podpisal že četrtega julija, a je Alpine izpodbijal pogodbo, češ da ima za leto 2023 veljavno pogodbo z njimi. Je namreč Alpinov tretji voznik in so nanj računali za leto 2023, potem ko jim je ušel Fernando Alonso. A posebno razsodišče za športne pogodbe je zdaj presodilo, da je edina veljavna pogodba Piastrija tista z McLarnom. Lando Norris in Oscar Piastri bosta tako dirkača McLarna v naslednji sezoni. Da iz ekipe odhaja Daniel Ricciardo, so potrdili že pred tednom dni, ko so z njim predčasno prekinili pogodbo. Kdo bo drugi dirkač Alpine, za zdaj še ni jasno.