Presenečenje na prvih dveh mestih, težave za Verstappna

George Russell (Mercedes) je bil najhitrejši na prvem treningu pred VN Nizozemske. Max Verstappen (Red Bull) zaradi težave na menjalniku ni dirkal veliko in je dosegel šele 19. čas. Petnajsta dirka sezone bo v nedeljo ob 15. uri.

VN Nizozemske bo 15. dirka letošnjega prvenstva formule 1. Razplet prvega prostega treninga je kar nekoliko presenetljiv, saj sta bila najhitrejša voznika Mercedesa, George Russell in Lewis Hamilton. Hiter je bil tudi McLaren, Lando Norris in Daniel Ricciardo sta odpeljala četrti in peti čas.

Zaradi okvare na menjalniku je moral Verstappen parkirati na stezi. Foto: Guliver Image Tekmeca za prvaka sta bila šele šesti in 19. Na šestem mestu Charles Leclerc (Ferrari), ki ima 98 točk zaostanka za vodilnim v prvenstvu Maxom Verstappnom (Red Bull). Ta je bil zgolj 19. zaradi okvare na menjalniku. Tako je samo na začetku treninga odpeljal hiter krog s trdimi pnevmatikami, pozneje pa ni več dirkal.

Najhitrejši Red Bull, ki je bil tako dominanten preteklo nedeljo v Spaju, je bil tako Sergio Perez, ki je na sedmem mestu zaostal skoraj sekundo. A kot vedno: prosti treningi niso realna slika razmerja moči. Naj bi pa vendarle bili dirkalniki ta konec tedna v Zandvoortu bolj izenačeni kot na pretekli VN Belgije.

VN Nizozemske, 1. trening:



1. George Russell (Mercedes) 1:12,455

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,240

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,390

4. Lando Norris (McLaren) +0,474

5. Daniel Ricciardo (McLaren) +0,622

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,672

7. Sergio Perez (Red Bull) +0,961

8. Fernando Alonso (Alpine) +1,178

9. Esteban Ocon (Alpine) +1,178

10. Alex Albon (Williams) +1,608

11. Mick Schumacher (Haas) +1,798

12. Lance Stroll (Aston Martin) +1,802

13. Kevin Magnussen (Haas) +1,950

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +2,019

15. Sebastian Vettel (Aston Martin) +2,045

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +2,079

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +2,175

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +2,240

19. Max Verstappen (Red Bull) +2,259

20. Nicholas Latifi (Williams) +2,667