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Avtor:
M. P.

Sreda,
17. 6. 2026,
19.30

Osveženo pred

43 minut

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Formula 1 McLaren Mercedes-AMG F1 Ferrari Toto Wolff Lewis Hamilton George Russell Andrea Kimi Antonelli VN Katalonije Kim Kardashian

Sreda, 17. 6. 2026, 19.30

43 minut

Hamilton proti svoji nekdanji ekipi Mercedesu

Toto Wolff se že boji Lewisa Hamiltona: Ko zavoha kri, samo gre

Avtor:
M. P.

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Monte Carlo Lewis Hamilton Toto Wolff | Toto Wolff in Lewis Hamilton sta bila skupaj na zmagovalnem balkonu v Monte Carlu, ko je zmagal Kimi Antonelli. | Foto Reuters

Toto Wolff in Lewis Hamilton sta bila skupaj na zmagovalnem balkonu v Monte Carlu, ko je zmagal Kimi Antonelli.

Foto: Reuters

Že po prvi zmagi s Ferrarijem se ga pri njegovi nekdanji ekipi bojijo. Lewisa Hamiltona. "Z njim se raje ne bi boril za lovoriko, saj vem, česa je sposoben. Ko zavoha kri, samo gre," pravi šef Mercedesa v formuli 1 Toto Wollf.

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Sportal Starejšega zmagovalca v formuli 1 ni bilo od leta 1970

Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton je v svoji bogati karieri 21-krat zmagal z McLarnom, kar 84-krat z Mercedesom in zdaj prvič s Ferrarijem. Po sedmih od 22 letošnjih dirk ima 41 točk zaostanka za vodilnim v skupnem seštevku Kimijem Antonellijem (Mercedes). In tako so se takoj pojavila vprašanja, ali lahko 41-letnik dejansko konkurira tudi za letošnji naslov svetovnega prvaka. Osma lovorika se mu izmika že od leta 2021, ko mu jo je na zadnji dirki vzel Max Verstappen (Red Bull). Naslednje tri sezone srebrna puščica ni bila več tako konkurenčna, lanska prva Hamiltonova s Ferrarijem pa se je končala celo brez enih samih stopničk. Letos pa je bil pred prvo zmago še dvakrat drugi, po enkrat tretji in četrti ter dvakrat šesti.

Lewis Hamilton je za Mercedes dirkal 12 sezon in jih šest končal kot svetovni prvak. | Foto: Reuters Lewis Hamilton je za Mercedes dirkal 12 sezon in jih šest končal kot svetovni prvak. Foto: Reuters Če kdo britanskega dirkača dobro pozna, je to Toto Wolff, ki je bil 12 let njegov šef pri Mercedesu. "Z njim se raje ne bi boril za lovoriko, saj vem, česa je sposoben. Ko zavoha kri, samo gre," je po Hamiltonovi zmagi v Barceloni dejal šef in solastnik Mercedesove ekipe. "Vsekakor je resen tekmec za naslov. Smo še na začetku sezone, razlika pa je 41 točk. En odstop ti vzame 25 točk in je vse odprto." Prav to, da ima Mercedes nekaj težav z vzdržljivostjo materiala, je ključen dejavnik, da bo sezona še zelo zanimiva. Čeprav se je po šestih zaporednih zmagah Mercedesa, zdelo drugače. George Russell je brez točk v Montrealu, Kimi Antonelli zdaj v Barcelono. Še toliko več točk je Mercedesov pogonski sklop stal McLarnovo ekipo.

Pravijo, da bo Ferrarijev dirkalnik kmalu še boljši. | Foto: Reuters Pravijo, da bo Ferrarijev dirkalnik kmalu še boljši. Foto: Reuters Obenem pri Ferrariju v kratkem napovedujejo izboljšan pogonski sklop, s katerim bodo nadoknadili nekaj konjskih moči primanjkljaja v primerjavi z Mercedesovim. "Ne smemo si več privoščiti odstopov. Še naprej moramo izboljševati tako dirkalnik kot pogonsko enoto. Ne smemo delati napak. Pametni moramo biti tudi s strategijo," v nadaljevanje sezone in boja za naslov prvaka gleda Wolff. S taktiko postanka več jih je Ferrarijeva ekipa v Barceloni dobro ukanila. 

"Mogoče pomaga, da ima punco"

Kim Kardashian | Foto: Reuters Kim Kardashian Foto: Reuters Hamiltonu prejšnja generacija dirkalnikov s talnim efektom ni ustrezala. Temu prikimava tudi Wolff. Je pa zanimivo dodal še en razlog, zakaj je letos 41-letnik kot prerojen. "Gledal sem ga na zmagovalnem balkonu. Njegov obraz kaže, da je srečen. Mogoče pomaga, da ima punco. Tudi meni je pomagalo, ko sem si uredil zasebno življenje. Če je tako osebno kot profesionalno vse na svojem mestu, si lahko pravi in zmaguješ." Hamilton je svojo novo spremljevalko ameriško zvezdnico Kim Kardashian na dirko prvič pripeljal v Monte Carlo.

Prvenstvo formule 1 se bo naslednji konec tedna nadaljevalo na avstrijskem Štajerskem.

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