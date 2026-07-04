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Avtor:
M. P.

Sobota,
4. 7. 2026,
18.15

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Formula 1 Silverstone Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari Mercedes-AMG F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli McLaren Lando Norris Max Verstappen Red Bull Racing

Sobota, 4. 7. 2026, 18.15

1 minuta

VN VB, kvalifikacije

Kimi Antonelli prvič osvojil "pole position" v zibelki motošporta

Avtor:
M. P.

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Silverstone Kimi Antonelli Mercedes | Kimi Antonelli bo petič dirko formule 1 štartal s prvega mesta. | Foto Reuters

Kimi Antonelli bo petič dirko formule 1 štartal s prvega mesta.

Foto: Reuters

Po opoldanski šprinterski dirki, ki jo je po prehitevanju Lewisa Hamiltona dobil Kimi Antonelli, se je deveta letošnja velika nagrada v svetovnem prvenstvu formule 1 nadaljevala s kvalifikacijami za nedeljsko dirko. Svoj prvi "pole position" v Silverstonu, v zibelki avtomotošporta, in peti v formuli 1 je osvojil Antonelli, ki je najhitrejši krog odpeljal skoraj dve desetinki hitreje od Charlesa Leclerca.

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Lewis Hamilton je v petek še sebe presenetil s prvim mestom na kvalifikacijah za šprint, na kvalifikacijah za osrednjo dirko pa je bil tretji. | Foto: Reuters Lewis Hamilton je v petek še sebe presenetil s prvim mestom na kvalifikacijah za šprint, na kvalifikacijah za osrednjo dirko pa je bil tretji. Foto: Reuters Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) je po dveh nekaj slabših dirkah spet v šampionski formi, s katero je spomladi dobil pet zaporednih dirk. Po zmagi na opoldanskem šprintu je v soboto popoldne dobil še kvalifikacije. Zadnji hiter krog je odpeljal prvi od vseh, kar mu ni bilo všeč, a je bil vseeno najhitrejši. Približala sta se mu samo dirkača Ferrarija, drugi Charles Leclerc in tretji Lewis Hamilton. Zanimivo, da za zdaj v Silverstonu George Russell v drugi srebrni puščici ni tako hiter kot njegov mlajši ekipni kolega. Peti Isack Hadjar (Red Bull) je zaostal že več kot pol sekunde in šele drugič letos premagal ekipnega tekmeca Maxa Verstappna, ki bo šele na sedmem štartnem mestu.

Agonija Fernanda Alonsa v Aston Martinu se nadaljuje. | Foto: Reuters Agonija Fernanda Alonsa v Aston Martinu se nadaljuje. Foto: Reuters Prve deseterica oziroma najhitrejših pet ekip v formuli 1 je trenutno precej jasnih, to so Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren in Racing Bulls. Na tokratnih kvalifikacijah jim je bil še najbližje mladi Gabriel Bortoleto (Audi), ki je v drugem delu za 10. mestom zaostal vsega tri stotinke, že 12. Pierre Gasly (Alpine) pa več kot pol sekunde. Nobenega dvoma pa ni o najslabši ekipi, to je Aston Martin. Fernando Alonso in Lance Stroll čakata 11. in 12. dirko sezone (Madžarsko in Nizozemsko), ko bodo končno prišli na prizorišče u občutno posodobljenim dirkalnikom Adriana Neweyja.

VN VB, Silverstone, kvalifikacije:

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:28,111
2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,175
3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,347
4. George Russell (Mercedes) +0,370
5. Isack Hadjar (Red Bull) +0,635
6. Lando Norris (McLaren) +0,766
7. Max Verstappen (Red Bull) +0,782
8. Oscar Piastri (McLaren) +0,921
9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1,194
10. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,605

11. Gabriel Bortoleto (Audi)
12. Pierre Gasly (Alpine)
13. Nico Hülkenberg (Audi)
14. Oliver Bearman (Haas)
15. Carlos Sainz (Williams)
16. Alex Albon (Williams)

17. Esteban Ocon (Haas)
18. Valtteri Bottas (Cadillac)
19. Franco Colapinto (Alpine)
20. Sergio Perez (Cadillac)
21. Lance Stroll (Aston Martin)
22. Fernando Alonso (Aston Martin)

Štart devete dirke letošnje sezone bo v nedeljo ob 16. uri po srednjeevropskem času. V prvenstvu vodi Antonelli, ki je dobil pet dirk in sobotni šprint v Silverstonu. Sledijo mu trije britanski dirkači. Drugi Russell za mladim Italijanom zaostaja 43 točk (dve zmagi), tretji Hamilton 47 (ena zmaga) in četrti Norris že 94. 

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