Prvakovi tekmeci potrebujejo kroge, a jim je zagodlo vreme

Lando Norris Foto: Reuters Tretji trening v soboto opoldne je bil mišljen za testiranje materiala in nastavitev za dirko, a se je načrt ekipam hitro porušil. Po desetih minutah dirkanja, ko je Max Verstappen (Red Bull) odpeljal najhitrejši krog (1:13,664), je namreč začelo rahlo deževati. Temni oblaki so sicer že v petek grozili dirkališču Catalunya pri Barceloni. Nato več kot pol ure ni nihče vozil, 20 minut pred koncem pa so se z gumami "intermediate" le opogumili in se vrnili na stezo. Ta se je hitro sušila in so zadnjih pet minut spet dirkali s pnevmatikami brez profila. A rezultati se niso več spremenili. Kakšna kaplja je mogoča tudi ob 16. uri, ko se začnejo kvalifikacije. V nedeljo v času dirke (15.00) pa naj bi bilo sončno.

VN Španije, 3. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:13,664

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,250

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,408

4. Carlos Ssainz (Ferrari) +0,576

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,600

6. George Russell (Mercedes) +0,614

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0,689

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,696

9. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,995

10. Lando Norris (McLaren) +1,017

11. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,017

12. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,029

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1,092

14. Nico Hülkenberg (Haas) +1,324

15. Oscar Piastri (McLaren) +1,441

16. Esteban Ocon (Alpine) +1,602

17. Kevin Magnussen (Haas) +1,870

18. Pierre Gasly (Alpine) +2,177

19. Alex Albon (Williams) +2,187

20. Logan Sargeant (Williams) +2,865

Mirna noč za Verstappna, Hamilton zaskrbljen

Domačin Fernando Alonso v Barceloni uživa v pozornosti in pravi navijaški vročici. Foto: Guliver Image Verstappen je bil najhitrejši na obeh petkovih treningih. "V dirkalniku sem se počutil zelo dobro. Dober dan je bil," je sklenil aktualni svetovni prvak. Ob Sergiu Perezu (Red Bull) in Fernandu Alonso (Aston Martin) se zdi, da sta mu še najbližje oba dirkača ekipe Alpine. Zaostanek Ferrarija in Mercedesa pa se kljub številnim posodobitvam na f1-23 in W14 še vedno zdi precejšen. "Kar obeta. Bomo videli, kaj bodo prinesli naslednji tedni. Odločitev je bila težka," je o spremenjenih stranicah dirkalnika povedal vodja Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur.

Bolj klasično oblikovane ima zdaj tudi Mercedes, a sta imela v petek oba dirkača z nemirnim dirkalnikom v zavojih precej težav. "Rekel bi, da je bil težak prvi dan. Mislim, da ritem za dirko ni grozen, moramo pa več izvleči iz dirkalnika za en hiter krog," je bil iskren Lewis Hamilton, ki se boji, da se bo zaradi majhnih razlik težko prebil v zadnji del kvalifikacij (med deset najhitrejših). "Ne bo lahko, zagotovo ne." Na drugem petkovem treningu je bilo prvih 17 voznikov v razmaku vsega sekunde.

Lewis Hamilton se boji, da ob tako majhnih razlikah med ekipami, ne bo prišel med deseterico na kvalifikacijah. Foto: Reuters