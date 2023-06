V živo: Mbappe videl dramatičen štart, Leclerc iz boksov

Štart. Dober štart Sainza, a Verstappen ostaja prvi. Hamilton je že tretji, Stroll pa četrti. Slab štart Norrisa, ki mora v bokse na menjavo nosu dirkalnika. Alonso je že šesti, Perez pa je pridobil samo eno mesto.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta: 1. Verstappen, 2. Sainz, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Stroll, 6. Ocon, 7. Hülkenerg, 8. Alonso, 9. Piastri, 10. Gasly, 11. Perez ... 19. Leclerc.



Še 10 min do štarta. Na dirki sta tudi nogometaša PSG-ja Kylian Mbappe in Neymar.



Še pol ure do štarta. Na kvalifikacijah in treningih je nagajalo vreme, v času dirke pa je napovedano delno jasno vreme s temperaturo okoli 22 stopinj.



Še ura do štarta. Leclerc (Ferrari) in Sargeant (Williams) bosta štartala iz boksov, saj so njuna dirkalnika odpeljali iz "parc fermeja", da so ju lahko popravili in pripravili za dirko. Še težja naloga za Leclerca torej. Zato pa o zmagi doma sanja Sainz (Ferrari), ki je v prvi vrstni, a se obenem zaveda, da bodo uspeh že stopničke.

Carlos Sainz mljaši se zaveda, da bo težko prišel na zmagovalni balkon. Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) bo ob 15.00 štartal za svojo 40. zmago in 84. stopničke v formuli 1. Je vsaj pol sekunde, po nekaterih ocenah tudi celo sekundo na krog hitrejši od tekmecev, tako mu jo lahko vzame samo lastna napaka ali odpoved materiala. Bo pa toliko bolj zanimivo za njim, saj je kar nekaj voznikov mnogo nižje, kot pa jim to omogočata dirkalnik in lastno znanje. Fernando Alonso (Aston Martin) je šele na osmem štartnem mestu, saj na kvalifikacijah zaradi poškodovanega podvozja ni vozil hitro, kot bi lahko. Pierre Gasly (Alpine) se je s četrtega pomaknil na deseto štartno mesto, saj je dobil dve kazni zaradi oviranja tekmecev. Zaradi lastne napake je že v drugem delu kvalifikacij izpadel Sergio Perez (Red Bull), ki je na 11. štartnem mestu. Tudi George Russell (Mercedes) ima pod pokrovom motorja potencial za več od 12. mesta. In tukaj je še Charles Leclerc (Ferrari), ki ga dirkalnik na kvalifikacijah nikakor ni ubogal in je v zadnji štartni vrsti.

Hamilton je moral požreti svoje besede

Lewis Hamilton je moral požreti besede, češ da na kvalifikacijah ne bo med desetimi. Foto: Reuters Pred tednom dni so bila na ozki ulični stezi v Monte Carlu prehitevanja skoraj nemogoča in tako dirkači iz začelja niso mogli priti naprej. Perez se je z 20. prebil le na 16. mesto. Na široki progi Catalunya pri Barceloni s prehitevanji ne bodo imeli težav. Tako drugi v štartni vrsti Carlos Sainz (Ferrari) celo napoveduje dvojno zmago Red Bulla. "Težko bom končal na drugem mestu. Checo bo prišel z 11. mesta. Pričakujem, da mi bodo inženirji povedali, da simulacija predvideva, da bosta oba Red Bulla končala pred nami. In tako me čaka boj z Landom, pa Mercedesoma, tudi z Aston Martinom, ne vem, zakaj sta bila na kvalifikacijah bolj zadaj. Težko bo priti na stopničke." Lando Norris (McLaren) in Lewis Hamilton (Mercedes) sta v drugi štartni vrsti. Oba sta bila še sama prijetno presenečena. "Že med kvalifikacijami sem si rekel: Hudiča, včeraj sem rekel, da ne bomo prišli v tretji del kvalifikacij in zdaj bom moral požreti svoje besede," se je smejalo sedemkratnemu svetovnemu prvaku.