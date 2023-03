V živo: "Lev" že na štartu prehitel Pereza!

Štart!



Krog za ogrevanje. Hamilton bo dirko začel s tršimi gumami kot šest tekmecev pred njim.



Štartna mesta: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Stroll, 6. Ocon, 7. Hamilton, 8. Piastri, 9. Gasly, 10. Hülkenberg ... 12. Leclerc ... 15. Verstappen.



Še 15 minut do štarta: V Džedi je padla noč, reflektorji so prižgani in ob 18.00 se začne druga dirka sezone formule 1. Na prizorišču je tudi Will Smith.

V prvi štartni vrsti druge od 23 dirk letošnje sezone formule 1 sta Sergio Perez (Red Bull) in Fernando Alonso (Aston Martin), ki sta prvo dirko sezone pred 14 dnevi v Bahrajnu končala na drugem oziroma tretjem mestu. Za 33-letnega Mehičana je to drugi "pole position" v karieri (prvo je dosegel lani prav v Savdski Arabiji), dirkal bo za svojo peto zmago. Veteran pri 41 letih iz Španije pa bo poskušal presenetiti z zmago, ki bi bila njegova 33. v kraljici avtomotošporta oziroma prva po skoraj 10 letih.

STARTING GRID



Perez and Alonso sharing the front row, Leclerc and Verstappen battling through the field... a mouthwatering race in store 🤤#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/KfQAwjeR9r — Formula 1 (@F1) March 18, 2023

"Mislim, da imamo zelo dober dirkalnik za dirko, boljši od konkurence. Marsikaj se lahko zgodi, pričakujem, da bo tudi Max prišel v ospredje," je pred štartom dejal Perez. "Sam ne bom razmišljal o Maxu, najprej moram poskrbeti, da v uvodnih krogih zadržim prvo mesto. Če bom leva Alonsa zadržal za sabo, bo vse v redu." Na uličnih dirkališčih, ko lahko vrstni red premešata tudi kakšna nesreča in varnostni avto, Maxa Verstappna (Red Bull) s 15. štartnega mesta zato ni mogoče povsem izločiti iz boja za stopničke. V drugem delu kvalifikacij je obstal zaradi mehanske okvare (pogonska polgred). "Na tej stezi je vse mogoče. Tukaj smo videli že marsikaj norega, a vseeno ostajam realen. Osvojiti želim čim več točk," je po ponesrečenih kvalifikacijah povedal Nizozemec.