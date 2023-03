Verstappen s 15. mesta: Na tej stezi je vse mogoče

V prvi štartni vrsti druge od 23 dirk letošnje sezone formule 1 sta Sergio Perez (Red Bull) in Fernando Alonso (Aston Martin), ki sta prvo dirko sezone pred 14 dnevi v Bahrajnu končala na drugem oziroma tretjem mestu. Za 33-letnega Mehičana je to drugi "pole position" v karieri (prvo je dosegel lani prav v Savdski Arabiji), dirkal bo za svojo peto zmago. Veteran pri 41 letih iz Španije pa bo poskušal presenetiti z zmago, ki bi bila njegova 33. v kraljici avtomotošporta oziroma prva po skoraj 10 letih.

STARTING GRID



