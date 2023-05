Niti en prosti trening v Monte Carlu ni minil brez rdeče zastave, na zadnjem je zanjo poskrbel Lewis Hamilton (Mercedes). Pred zavojem Mirabeau je bil prepozen na zaviranju oziroma so mu te zablokirale in z levim prednjim delom dirkalnika je rahlo zadel v zaščitno ograjo. Sam je moral nato peš do boksov, njegov dirkalnik pa so hitro dvignili in umaknili s proge. Tako kot v petek je bil najhitrejši Max Verstappen (Red Bull), ki je s časom 1:12,776 odpeljal 73 tisočink hitreje kot Sergio Perez (Red Bull). Dobro desetinko je na tretjem mestu zaostal Lance Stroll (Aston Martin).

Šesta dirka sezone bo v nedeljo ob 15.00.