Skrivalnice na edinem treningu, hitri med najslabšimi

Carlos Sainz Foto: Reuters Aston Martin je na peto veliko nagrado sezone prišel s precej posodobitvami na svojem dirkalniku. Ta se res zdi hitrejši, a vseeno je treba rezultate prostega treninga jemati s precej rezerve. Ker je bil ta zaradi šprinterskega formata tega konca tedna edini trening, vsi na njem niso dirkali z malo goriva, torej preizkušali dirkalnik za kvalifikacije. In morda je zato Lance Stroll trening dobil, med najboljšimi osmimi pa so bili tudi Esteban Ocon (Alpine) in oba dirkača ekipe Haas, ki so bili med najpočasnejšimi na uvodnih štirih dirkah. Še več: Fernando Alonso je bil v drugem Aston Martinu predzadnji. Najhitrejši Stroll je bil tri desetinke hitrejši od Oscarja Piastrija (McLaren), še nekaj tisočink več pa sta zaostala Max Verstappen in Sergio Perez (oba Red Bull). Zadnja ostajata prva favorita VN Kitajske, najbolj konkurenčna pa naj bi jima bila Charles Leclerc in Carlos Sainz (oba Ferrari), ki sta bila na treningu šele 13. in 14. Velika uganka je Mercedes, ki se je na treningu skrival.

VN Kitajske, prosti trening:



1. Lance Stroll (Aston Martin) 1:36,302

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,327

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,358

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,388

5. Nico Hülkenberg (Haas) +0,799

6. Kevin Magnussen (Haas) +0,816

7. Esteban Ocon (Alpine) +0,911

8. Alex Albon (Williams) +0,927

9. Daniel Ricciardo (RB) +0,946

10. Valtteri Bottas (Sauber) +1,228

11. Guanju Džov (Sauber) +1,324

12. Juki Cunoda (RB) +1,704

13. Charles Leclerc (Ferrari) +1,788

14. Carlos Sainz (Ferrari) +1,982

15. Logan Sargeant (Williams) +1,984

16. Lando Norris (McLaren) +2,328

17. George Russell (Mercedes) +2,504

18. Lewis Hamilton (Mercedes) +2,537

19. Fernando Alonso (Aston Martin) +2,634

20. Pierre Gasly (Alpine) +2,974

Ob 9.30 po srednjeevropskem času se začnejo kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko (5.00). Ta konec tedna je namreč v Šanghaju na sporedu prvi od šestih letošnjih šprintov, torej krajša stokilometrska dirka.