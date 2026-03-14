M. P.

14. 3. 2026,
20.00

6 ur, 18 minut

VN Kitajske ob 8.00

Italijanski najstnik za prvo zmago v kraljici avtomotošporta

Šanghaj Kimi Antonelli | Kimi Antonelli je v Šanghaju dosegel svoj prvi najboljši štartni položaj. To je lani na tej isti stezi uspelo Oscarju Piastriju. | Foto Guliverimage

Kimi Antonelli je v Šanghaju dosegel svoj prvi najboljši štartni položaj. To je lani na tej isti stezi uspelo Oscarju Piastriju.

Ob osmi uri zjutraj bo 19-letni Kimi Antonelli prvič v karieri štartal dirko formule 1 s prvega položaja in skušal doseči prvo zmago. Vprašanje pa je, ali lahko na štartu in v uvodnih krogih zadrži vodstvo, saj ima z novim dirkalnikom precej težav pri speljevanju, medtem ko se Ferrari s črte kar izstreli. Lewis Hamilton in Charles Leclerc sta v drugi vrsti. Pred njima je še zmagovalec VN Avstralije in sobotnega šprinta George Russell. Štirikratni prvak Max Verstappen je šele na osmem štartnem mestu. "Vsak krog je bitka za preživetje," pravi.

Kimi Antonelli je za leto in pol premaknil mejo. Do zdaj je bil najmlajši dirkač na prvem štartnem položaju Sebastian Vettel. To mu je uspelo v Monzi 2008. Italijanskemu dirkaču Mercedesa je nalogo na kvalifikacijah olajšala skrivnostna težava v drugem Mercedesu. George Russell je na začetku sezone najhitrejši. Zmagal je prejšnjo nedeljo v Melbournu, pa tudi v soboto na šprintu v Šanghaju. Na kvalifikacijah pa se je zanj začelo zapletati: najprej težava s prednjim krilcem, nato mu je menjalnik obstal v prvi prestavi. Mehaniki so sicer težavo rešili in mu je uspelo odpeljati drugi čas, a vzrok za napako jim ni bil znan. Ne morejo reči, da se ta na dirki ne bo ponovila. Tudi zato je Russell pred začetkom drugega letošnjega dirkaškega konca tedna rekel, da nima zmag kar zagotovljenih. Medtem Antonelli upa predvsem na boljši štart, saj je tako v Melbournu kot v soboto na šprintu izgubil več mest.

Štartna mesta za drugo dirko sezone, VN Kitajske:

"Vsak krog je bitka za preživetje"

Max Verstappen pravi, da je vsak krog bitka za preživetje. | Foto: Guliverimage Max Verstappen pravi, da je vsak krog bitka za preživetje. Foto: Guliverimage A v Mercedesovem taboru, pa tudi v Ferrarijevem in delno v McLarnovem, so pred štartom druge dirke sezone lahko kar zadovoljni in pomirjeni. V novo dobo kraljice avtomotošporta so krenili najbolje. To pa ne velja za več let šampionsko ekipo Red Bull. Pred tednom dni se je moral Max Verstappen po ponesrečenih kvalifikacijah prebijati iz ozadja, na Kitajskem pa komaj obvladuje svoj dirkalnik. Pridirkal si je zanj skromno osmo štartno mesto. Isack Hadjar je bil v drugem Red Bullu deseti. Že na šprinterski dirki sta z devetim oziroma 15. mestom ostala brez točk. "Veliko stvari smo do kvalifikacij spremenili na dirkalniku, a ni bilo nobene razlike," je po kvalifikacijah dejal štirikratni svetovni prvak. "Celoten konec tedna je za odpis. Dirkalnik je povsem nevozen, nikakor ne najdemo prave uravnoteženosti. Vsak krog je bitka za preživetje."

Štirje odgovori, osem besed

Lance Stroll in Fernando Alonso imata letos še manj konkurenčen dirkalnik kot lani. Foto: Guliverimage

Še precej slabši je dirkalnik ekipe Aston Martin. Fernando Alonso in Lance Stroll nimata nobenih možnosti, da bi se prebila vsaj v drugi del kvalifikacij. Sta na 19. oziroma 21. štartnem mestu. Kanadski dirkač je bil po kvalifikacijah precej resigniran. Na novinarska vprašanja je skupaj zmogel natanko osem besed. Je dirkalnik kaj boljši kot v Melbournu? "Ne." Lahko naredijo več krogov? "Ne." Vseeno pričakuje kak napredek med dirko? "Ne." Je bilo kaj pozitivnega? "Trenutno ne prav veliko. Ne."

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.