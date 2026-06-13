Svetovno prvenstvo formule 1 se nadaljuje brez premora. Prejšnjo nedeljo so dirkali v Monte Carlu, ta konec tedna so v Barceloni, ki letos gosti veliko nagrado Katalonije (velika nagrada Španije bo odslej v Madridu). George Russell (Mercedes), ki je pod vse večjim pritiskom, je dobil kvalifikacije, a bil samo 64 tisočink hitrejši od prerojenega Lewisa Hamiltona (Ferrari). Vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli (Mercedes) bo v nedeljo bo 15. uri na tretjem štartnem mestu, Charles Leclerc (Ferrari) pa šele na 10., saj je v prvem hitrem poskusu zadnjega dela kvalifikacij zletel s proge in razbil svoj dirkalnik.

Lando Norris je dobil drugi trening in tako v petek popoldne odpeljal najhitrejši čas vseh treh prostih treningov. Foto: Reuters Po razočaranjih na prejšnjih dveh dirka, ko je ostal brez uvrstitve, je George Russell (Mercedes) odločen, da na veliki nagradi Katalonije v Barceloni zmaga in nadoknadi vsaj del zdaj že precejšnjega zaostanka 66 točk za Kimijem Antonellijem (Mercedes). Na prostih treningih je bil zelo hiter. Prvega je Anglež dobil dve desetinki pred Oscarjem Piastrijem (McLaren), na drugem je bil devet tisočink hitrejši njegov rojak Lando Norris (McLaren). Ta je s časom 1:15,426 odpeljal najhitrejši čas prostih treningov. Na tretjem treningu so bili namreč nekaj počasnejši, saj so pripravljali dirkalnike za dirko. Tega je v soboto opoldne s časom 1:15,679 dobil Russell. Bil je dobri dve desetinki hitrejši od Piastrija, Charlesa Leclerca (Ferrari) in Norrisa. Lewis Hamilton (Ferrari) je na petem mestu zaostal že sedem desetink, manj kot sekundo pa samo še Max Verstappen (Red Bull) in sedmi Antonelli.

VN Katalonije, kvalifikacije:



1. George Russell 1:14,679

2. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,064

3. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,319

4. Lando Norris (McLaren) +0,322)

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,342

6. Isack Hadjar (Red Bull) +0,398

7. Oscar Piastri (McLaren) +0,411

8. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,863

9. Nico Hülkenberg (Audi) +1,978

10. Charles Leclerc (Ferrari) brez časa



11. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Carlo Sainz (Williams)



17. Esteban Ocon (Haas)

18. Alex Albon (Williams)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Fernando Alonso (Aston Martin)

Lewis Hamilton si je pridirkal prvo štartno vrsto. Foto: Reuters Russell je dobil tudi kvalifikacije in tako osvojil svoj 10. "pole position" v formuli 1. Na kvalifikacijah mu je bil najbližje Hamilton, ki je zaostal vsega 64 tisočink. Sedemkratni prvak se zdi kot prerojen, na prejšnjih dveh dirkah je končal na drugem mestu. Tri desetinke za njima so zaostali Antonelli, Norris, Verstappen, Isack Hadjar (Red Bull) in Piastri, ki so bili na mestih od tri do sedem v razmaku ene same desetinke. Kvalifikacije je zaznamovala nesreča Charlesa Leclerca. Zdrsnil je s steze in trčil v zaščitne gume. Kvalifikacije so bile za nekaj minut prekinjene, da so lahko popravile gume in umaknili Monačanov dirkalnik. Novo razočaranje tudi za Fernanda Alonsa (Aston Martin), ki je bil zadnji, 22.

That's a pretty big hit 💥



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Osma dirka letošnjega svetovnega prvenstva - velika nagrada Katalonije - bo v nedeljo ob 15.00. Antonelli bo lovil šesto zaporedno zmago. Mladi Italijan ima v svetovnem prvenstvu že 66 točk naskoka pred Hamiltonom, še dve točki več zaostaja Russell.

Skupni seštevek pred VN Katalonije (6/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 156 točk

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 90

3. George Russell (Mercedes) 88

4. Charles Leclerc (Ferrari) 75

5. Oscar Piastri (McLaren) 58

6. Lando Norris (McLaren) 58

7. Max Verstappen (Red Bull) 43

8. Pierre Gasly (Alpine) 35

9. Isack Hadjar (Red Bull) 26

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 26



1. Mercedes 244 točk

2. Ferrari 165

3. McLaren 116

4. Red Bull 69

5. Alpine 50

6. Racing Bulls 35