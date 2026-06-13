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Avtor:
M. P.

Sobota,
13. 6. 2026,
13.40

Osveženo pred

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Formula 1 VN Katalonije George Russell Mercedes-AMG F1 Andrea Kimi Antonelli Ferrari Charles Leclerc Lando Norris McLaren Oscar Piastri Lewis Hamilton Max Verstappen Red Bull Racing

Sobota, 13. 6. 2026, 13.40

15 minut

VN Katalonije, treningi in kvalifikacije

Russell pod vse večjim pritiskom, v Barceloni za zdaj pred Antonellijem

Avtor:
M. P.

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Barcelona George Russell Mercedes | George Russell je dobil prvi in tretji trening v Barceloni. | Foto Reuters

George Russell je dobil prvi in tretji trening v Barceloni.

Foto: Reuters

Prvenstvo formule 1 se nadaljuje brez premora. Prejšnjo nedeljo so dirkali v Monte Carlu, ta konec tedna so v Barceloni, ki letos gosti veliko nagrado Katalonije (velika nagrada Španije bo odslej v Madridu). George Russell, ki je pod vse večjim pritiskom, je dobil dva od treh prostih treningov. Kvalifikacije sledijo v soboto popoldne ob 16. uri.

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Lando Norris je dobil drugi trening in tako v petek popoldne odpeljal najhitrejši čas vseh treh prostih treningov. | Foto: Reuters Lando Norris je dobil drugi trening in tako v petek popoldne odpeljal najhitrejši čas vseh treh prostih treningov. Foto: Reuters Po razočaranjih na prejšnjih dveh dirka, ko je ostal brez uvrstitve, je George Russell (Mercedes) odločen, da na veliki nagradi Katalonije v Barceloni zmaga in nadoknadi vsaj del zdaj že precejšnjega zaostanka 66 točk za Kimijem Antonellijem (Mercedes). Na prostih treningih je bil zelo hiter. Prvega je Anglež dobil dve desetinki pred Oscarjem Piastrijem (McLaren), na drugem je bil devet tisočink hitrejši njegov rojak Lando Norris (McLaren). Ta je s časom 1:15,426 odpeljal najhitrejši čas prostih treningov. Na tretjem treningu so bili namreč nekaj počasnejši, saj so pripravljali dirkalnike za dirko. Tega je v soboto opoldne s časom 1:15,679 dobil Russell. Bil je dobri dve desetinki hitrejši od Piastrija, Charlesa Leclerca (Ferrari) in Norrisa. Lewis Hamilton (Ferrari) je na petem mestu zaostal že sedem desetink, manj kot sekundo pa samo še Max Verstappen (Red Bull) in sedmi Antonelli.

Kvalifikacije sledijo ob 16. uri, osma dirka letošnjega svetovnega prvenstva - velika nagrada Katalonije - pa v nedeljo ob 15.00.

Skupni seštevek pred VN Katalonije (6/22):

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 156 točk
2. Lewis Hamilton (Ferrari) 90
3. George Russell (Mercedes) 88
4. Charles Leclerc (Ferrari) 75
5. Oscar Piastri (McLaren) 58
6. Lando Norris (McLaren) 58
7. Max Verstappen (Red Bull) 43
8. Pierre Gasly (Alpine) 35
9. Isack Hadjar (Red Bull) 26
10. Liam Lawson (Racing Bulls) 26

1. Mercedes 244 točk
2. Ferrari 165
3. McLaren 116
4. Red Bull 69
5. Alpine 50
6. Racing Bulls 35
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