Nedelja, 14. 6. 2026, 16.40
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VN Katalonije
Hamilton s postankom več prvič zmagal s Ferrarijem, Antonelli odstopil
Na svoji 31. dirki za Ferrari je 41-letni Lewis Hamilton dosegel prvo zmago za ponos Italije. Na veliki nagradi Katalonije je na prvih šestih dirkah sezone premočna Mercedesova tekmeca premagal s taktiko postanka več, kar treh postankov. Za sedemkratnega svetovnega prvaka je to sedma zmaga v Barceloni in že 106. v formuli 1.
Na štartu na prvih petih mestih ni prišlo do sprememb. "Grazie! Hvala, ker ste mi pomagali uresničiti te sanje," so bile prve besede Lewisa Hamilton (Ferrari), ko je prečkal ciljno črto, kot prvi prevozil karirasto zastavo, s katero je vihtel teniški šampion Novak Đoković. "Velika hvala vsem v Ferrariju. Lani so se mi ta čas te sanje zdele skoraj nemogoče. A so vsi v ekipi še naprej verjeli vame," je bil v prvi izjavi povsem iz sebe britanski dirkač. Sedemkratni svetovni prvak je pri 41 letih prišel do svoje prve zmage po VN Belgije leta 2024. Po dveh zaporednih drugih mestih je zdaj s poskočnim konjičem prišel še do prve zmage. Na dirki v Barceloni je zmagal že sedmič. Uspelo mu je z drzno taktiko treh postankov, enega več od Mercedesovih dveh tekmecev. Tako je v določenem delu dirke vozil tudi več kot dve sekundi na krog hitreje. Pred 30 leti je prav v Barceloni svojo prvo zmago s Ferrarijem dosegel tudi Michael Schumacher.
1. Lewis Hamilton (Ferrari)
2. George Russell (Mercedes) +19,5
3. Lando Norris (Mclaren) +23,7
4. Max Verstappen (Red Bull) +40,4
5. Oscar Piastri (McLaren) +58,6
6. Isack Hadjar (Red Bull) +1 krog
7. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog
8. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog
9. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 krog
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 krog
11. Gabriel Bortoleto (Audi) +2 kroga
12. Carlos Sainz (Williams) +2 kroga
13. Esteban Ocon (Haas) +2 kroga
14. Sergio Perez (Cadillac) +3 krogi
Odstop: Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Oliver Bearman (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Audi), Valtteri Bottas (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin)
Za Lewisa Hamiltona je to že 17. sezona v formuli 1 z vsaj eno zmago. Drugo mesto je na sedmi dirki letošnje sezone osvojil George Russell (Mercedes), ki je v zadnjem delu dirke, ko je imel samo pet krogov starejše pnevmatike (oba s Hamiltonom sta bila na trših belih), izgubljal stik z rojakom. "Lewisova hitrost je bila nora. Mislim, da prihajajo," se novega tekmeca v borbi za letošnji naslov svetovnega prvaka zaveda Russell. Vodilni v skupnem seštevku prvenstva Kimi Antonelli (Mercedes) je po petih zaporednih zmagal odstopil štiri kroge pred ciljem. Izdal ga je dirkalnik. Le nekaj trenutkov pozneje je dirkalnik zatajil še Charlesu Leclercu (Ferrari), ki je po desetem štartnem položaju sicer hitro napredoval na šesto mesto. Italijan je obstal ob stezi, Monačan je parkiral v garaži. Tako je na tretje mesto prišel Lando Norris (McLaren), kar je pomenilo povsem britanske stopničke, prvič po daljnem letu 1968.
Prvenstvo se bo čez dva tedna nadaljevalo v naši soseščini, v Spielbergu na Štajerskem.
1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 156 točk
2. Lewis Hamilton (Ferrari) 115
3. George Russell (Mercedes) 106
4. Charles Leclerc (Ferrari) 75
5. Lando Norris (McLaren) 73
6. Oscar Piastri (McLaren) 68
7. Max Verstappen (Red Bull) 55
8. Pierre Gasly (Alpine) 41
9. Isack Hadjar (Red Bull) 34
10. Liam Lawson (Racing Bulls) 26
1. Mercedes 262 točk
2. Ferrari 190
3. McLaren 141
4. Red Bull 89
5. Alpine 60
6. Racing Bulls 38
Prva zmaga s Ferrarijem. CILJ! Prva Hamiltonova zmaga s Ferrarijem in že 106. v formuli 1. Russell je drugi, Norris tretji. Odstop vodilnega v prvenstvu Antonellija. "Grazie! Hvala, ker ste mi pomagali uresničiti te sanje," na robu solz sporoča 41-letni Hamilton.
Zadnji krog pod virtualnim varnostnim avtomobilom. S karirasto zastavo bo zmagovalcu Hamiltonu pomahal Novak Đoković.
Predzadnji krog: Še naprej virtualni varnostni avto. Vprašanje, če bodo uspeli umakniti Antonellijev dirkalnik.
Še 2 kroga: 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris, 4. Verstappen, 5. Piastri, 6. Hadjar, 7. gasly, 8. Colapinto, 9. Lawson, 10. Lindblad
Lewis Hamilton Še 3 krogi: Leclerc je počasi pripeljal v bokse in odstopil.
Še 4 krogi: Antonelli je upočasnil in obtičal ob stezi! Očitno težave z dirkalnikom. Tudi Leclerc pelje zelo počasi. Težave z volanom, bil je tudi na pesku. Virtualni varnostni avto.
Še 5 krogov: Prehitevanje za drugo mesto! Antonelli je prišel mimo ekipnega tekmeca. Dobro dirkanje kolo ob kolesu.
Še 6 krogov: 1. Hamilton, 2. Russell +16,6, 3. Antonelli +16,9, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Leclerc, 7. Piastri, 8. Hadjar, 9. Gasly, 10. Colapinto
Še 8 krogov: Hamilton ima že 13 sekund prednosti pred Mercedesoma in četrtim Norrisom. Peti Verstappen zaostaja 33 sekund, šesti Leclerc pa 40.
Še 11 krogov: 1. Hamilton, 2. Russell +11,3, 3. Antonelli +13,0, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Leclerc, 7. Piastri, 8. Hadjar, 9. Gasly, 10. Colapinto
Še 12 krogov: Pri McLarnu računajo, da bo Antonelli dobil 5 sekund kazni, češ da je že več kot trikrat zapeljal prek roba steze. Norris je samo sekundo za njim.
Še 14 krogov: Russell je dobil navodilo, da mora voziti hitreje. Antonelli ga je namreč že ujel. Napeto bo še! Sta 10 sekund za Hamiltonom.
Še 15 krogov: "Odlično opravljaš svoje delo," inženir sporoča Hamiltonu. Ima že devet sekund prednosti. Se res obeta zgodovinski dan?
Še 17 krogov: Čeprav ima Hamilton samo pet krogov novejše gume kot Russell, pa povečuje svojo prednost. Ta znaša že sedem sekund.
Še 18 krogov: 1. Hamilton, 2. Russell +5,9, 3. Antonelli +7,5, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Leclerc, 7. Piastri, 8. Hadjar, 9. Gasly, 10. Colapinto
Lewis Hamilton je odpeljal svojo 31. dirko za Ferrari. Še 21 krogov: V zadnjem krogu Hamilton nekaj hitrejši od obeh Mercedesom.
Še 22 krogov: 1. Hamilton, 2. Russell +3,8, 3. Antonelli +5,7, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Leclerc, 7. Piastri, 8. Hadjar, 9. Gasly, 10. Colapinto
42. krog: Tako imenovani zastonj postanek še za Hamiltona, saj je še naprej virtualni varnostni avto. Na stezo se bo vrnil pred obema Mercedesoma. Sicer bi šel na postanek nekaj krogov pozneje. "Odlično delo, fantje," sporoča Hamilton. Do konca je še 24 krogov.
41. krog: Alonso je odstopil. Parkiral je ob stezi. Virtualni varnostni avto. Verstappen bo to izkoristil za tretji postanek. Do konca je še 25 krogov.
40. krog: Drugi in zadnji postanek še za Leclerca.
39. krog: 1. Hamilton, 2. Leclerc +15,4, 3. Russell +16,7, 4. Antonelli, 5. Norris, 6. Verstappen, 7. Piastri, 8. Hadjar, 9. Gasly, 10. Lindblad
38. krog: V bokse še Antonelli, ki je bil samo še tri sekunde pred Hamiltonom, ki je na drugačni taktiki postankov.
37. krog: Drugi in zadnji postanek za vodilnega Russella, ki bo moral z belimi gumami odpeljali 30 krogov. Antonelli v vodstvo.
36. krog: Norris v bokse. Antonelli napada Russella. Hamilton je samo še šest sekund za njima, čeprav je imel postanek več. Vse pa čaka še en postanek.
34. krog: Hamilton še naprej po dve sekundi in več na krog hitrejši od obeh Mercedesov. Inženir ga spodbuja prek radijske zveze.
33. krog: Polovica dirke. Zanimivo, kako bi bil zdaj Antonelli lahko hitrejši od ekipnega kolega. Vozi na meji. Dobil je opozorilo za vožnjo prek roba steze.
Lewis Hamilton je bil na taktiki postanka več. 32. krog: Russell zdaj veliko izgublja. Ujel ga je Antonelli. Hamilton je ujel Leclerca in ta ga je spustil predse.
30. krog: Še Verstappen na drugi postanek. Do konca je še 36 krogov. Hamilton je bil v zadnjem krogu tri sekunde hitrejši od Russella.
30. krog: 1. Russell, 2. Antonelli 1,7, 3. Norris, 4. Verstappen, 5. Leclerc, 5. Hamilton, 7. Piastri, 8. Hadjar, 9. Lawson, 10. Hulkenberg
29. krog: Hamilton je že prehitel Piastrija in je na šestem mestu, pet sekund za Leclercom. Zanimiva taktika Ferrrarija.
28. krog: Hamilton že na drugem postanku! Očitno bo to taktika treh postankov zanj. Zdaj so izbrali rumene gume. Na stezo se je vrnil tik za Piastrijem.
26. krog: 1. Russell, 2. Hamilton 2,6, 3. Antonelli 4,4, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Leclerc, 7. Piastri, 8. Hadjar, 9. Lawson, 10. Hulkenberg
24. krog: Mirnejši del dirke. Hamilton ostaja dve sekundi za vodilnim, razlika se ne spreminja. Se mu je pa Antonelli približal na manj kot tri sekunde.
19. krog: 1. Russell, 2. Hamilton 1,9, 3. Antonelli +7,1, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Leclerc, 7. Piastri, 8. Lindblad, 9. Hadjar, 10. Lawson
17. krog: V bokse zdaj še Leclerc in spet vodi Russell. Nadaljuje z belimi gumami. Vrnil se je pred Piastrija, na šesto mesto.
16. krog: Leclerc še noče na postanek, saj želi ujeti najboljše. Še en krog ostaja na stezi. Je pa samo tri sekunde pred Russellom.
Lewis Hamilton 15. krog: Na postanek Antonelli, potem ko je Hamilton odpeljal najhitrejši krog na dirki. Zdaj je v vodstvu Leclerc.
14. krog: Antonelli ostaja na stezi, pnevmatike menja Norris.
13. krog: Russell in Verstappen sta naslednja v boksih. Britanec na bele gume kot Hamilton, Nizozemec pa na rumene.
12. krog: Rdeče gume niso več zdržale in Hamilton je že zapeljal na prvi postanek. Zdaj bo dirkal z belimi gumami.
11. krog: Hadjar je prehitel Lindblada. Leclerc pa se je zdaj prilepil na petega Verstappna. Ferrarijev dirkač je zelo hiter.
10. krog: 1. Russell, 2. Hamilton 3,4, 3. Antonelli +5,7, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Piastri, 7. Leclerc, 8. Lawson, 9. Hulkenberg, 10. Lindblad
George Russell in Lewis Hamilton 8. krog: Dober dvoboj za šesto mesto! Leclerc je prehitel Piastrija. Hadjar pa je že v boju 10. mesto z Lindbladom.
6. krog: 1. Russell, 2. Hamilton +2,8, 3. Antonelli +3,9, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Piastri, 7. Leclerc, 8. Lawson, 9. Hulkenberg, 10. Lindblad
5. krog: Alonso ni več zadnjič, ker je z okvarjenim dirkalnikom v garaži parkiral njegov ekipni kolega. Aston Martin je res veliko razočaranje.
3. krog: Čeprav ima Hamilton rdeče pnevmatike, pa mu je Russell že ušel na dve sekundi.
1. krog: 1. Russell, 2. Hamilton, 3. Antonelli, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Piastri, 7. Leclerc, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg
Štart! Dober štart vseh najboljših. Mercedes nima več težav na štartih kot na začetku sezone. Russell je ostal pred Hamiltonom in Antonellijem. Leclerc je pridobil tri mesta in je sedmi. Hadjar je tako počasi speljal, da je nazadoval na 14. mesto.
Lewis Hamilton Krog za ogrevanje. Hamilton in Verstappen dirko začenjata na rdečih pnevmatikah (hitrejših, a manj vzdržljivih), ostali v ospredju pa na rumenih.
Še 15 minut do štarta: Russell, Hamilton in Antonelli so favoriti dirke. Domačin Alonso bo štartal ko zadnji iz boksov, na paradi dirkačev pred dirko je dejal, da bi jo raje gledal z njimi, kot pa jo vozil z dirkalnikom Aston Martina.
Štartna mesta (66 krogov): 1. Russell, 2. Hamilton, 3. Antonelli, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Hadjar, 7. Piastri, 8. Lawson, 9. Hulkenberg, 10. Leclerc