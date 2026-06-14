Na štartu na prvih petih mestih ni prišlo do sprememb. Foto: Reuters "Grazie! Hvala, ker ste mi pomagali uresničiti te sanje," so bile prve besede Lewisa Hamilton (Ferrari), ko je prečkal ciljno črto, kot prvi prevozil karirasto zastavo, s katero je vihtel teniški šampion Novak Đoković. "Velika hvala vsem v Ferrariju. Lani so se mi ta čas te sanje zdele skoraj nemogoče. A so vsi v ekipi še naprej verjeli vame," je bil v prvi izjavi povsem iz sebe britanski dirkač. Sedemkratni svetovni prvak je pri 41 letih prišel do svoje prve zmage po VN Belgije leta 2024. Po dveh zaporednih drugih mestih je zdaj s poskočnim konjičem prišel še do prve zmage. Na dirki v Barceloni je zmagal že sedmič. Uspelo mu je z drzno taktiko treh postankov, enega več od Mercedesovih dveh tekmecev. Tako je v določenem delu dirke vozil tudi več kot dve sekundi na krog hitreje. Pred 30 leti je prav v Barceloni svojo prvo zmago s Ferrarijem dosegel tudi Michael Schumacher.

VN Katalonije, Barcelona:



1. Lewis Hamilton (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes) +19,5

3. Lando Norris (Mclaren) +23,7

4. Max Verstappen (Red Bull) +40,4

5. Oscar Piastri (McLaren) +58,6

6. Isack Hadjar (Red Bull) +1 krog

7. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

8. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog

9. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 krog

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 krog

11. Gabriel Bortoleto (Audi) +2 kroga

12. Carlos Sainz (Williams) +2 kroga

13. Esteban Ocon (Haas) +2 kroga

14. Sergio Perez (Cadillac) +3 krogi

Odstop: Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Oliver Bearman (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Audi), Valtteri Bottas (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin)

Za Lewisa Hamiltona je to že 17. sezona v formuli 1 z vsaj eno zmago. Foto: Reuters Drugo mesto je na sedmi dirki letošnje sezone osvojil George Russell (Mercedes), ki je v zadnjem delu dirke, ko je imel samo pet krogov starejše pnevmatike (oba s Hamiltonom sta bila na trših belih), izgubljal stik z rojakom. "Lewisova hitrost je bila nora. Mislim, da prihajajo," se novega tekmeca v borbi za letošnji naslov svetovnega prvaka zaveda Russell. Vodilni v skupnem seštevku prvenstva Kimi Antonelli (Mercedes) je po petih zaporednih zmagal odstopil štiri kroge pred ciljem. Izdal ga je dirkalnik. Le nekaj trenutkov pozneje je dirkalnik zatajil še Charlesu Leclercu (Ferrari), ki je po desetem štartnem položaju sicer hitro napredoval na šesto mesto. Italijan je obstal ob stezi, Monačan je parkiral v garaži. Tako je na tretje mesto prišel Lando Norris (McLaren), kar je pomenilo povsem britanske stopničke, prvič po daljnem letu 1968.

Prvenstvo se bo čez dva tedna nadaljevalo v naši soseščini, v Spielbergu na Štajerskem.

Skupni seštevek (7/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 156 točk

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 115

3. George Russell (Mercedes) 106

4. Charles Leclerc (Ferrari) 75

5. Lando Norris (McLaren) 73

6. Oscar Piastri (McLaren) 68

7. Max Verstappen (Red Bull) 55

8. Pierre Gasly (Alpine) 41

9. Isack Hadjar (Red Bull) 34

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 26



1. Mercedes 262 točk

2. Ferrari 190

3. McLaren 141

4. Red Bull 89

5. Alpine 60

6. Racing Bulls 38