Nedelja, 14. 6. 2026, 14.40
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VN Katalonije
Hamilton ima prvo priložnost za prvo zmago s Ferrarijem #vŽivo
Sedmo dirko sezone svetovnega prvenstva formule 1 gosti španska Barcelona. Na veliki nagradi Katalonije ima Lewis Hamilton prvo pravo priložnost, da prvič zmaga s Ferrarijem. Prvič si je s poskočnim konjičem pridirkal prvo štartno vrsto. Na kvalifikacijah je bil hitrejši samo George Russell (Mercedes), ki mora po dveh ničlah odgovoriti mlademu ekipnemu tekmecu Kimiju Antonelliju, ki ima pred njim v boju za naslov svetovnega prvaka že 68 točk prednost. Štart dirke ob 15.00, dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.
Še 15 minut do štarta: Russell, Hamilton in Antonelli so favoriti dirke. Domačin Alonso bo štartal ko zadnji iz boksov, na paradi dirkačev pred dirko je dejal, da bi jo raje gledal z njimi, kot pa jo vozil z dirkalnikom Aston Martina.
Štartna mesta (66 krogov): 1. Russell, 2. Hamilton, 3. Antonelli, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Hadjar, 7. Piastri, 8. Lawson, 9. Hulkenberg, 10. Leclerc