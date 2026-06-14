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Avtor:
M. P.

Nedelja,
14. 6. 2026,
14.40

Osveženo pred

5 minut

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Formula 1 VN Katalonije Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG F1 McLaren Red Bull Racing Lando Norris Max Verstappen

Nedelja, 14. 6. 2026, 14.40

5 minut

VN Katalonije

Hamilton ima prvo priložnost za prvo zmago s Ferrarijem #vŽivo

Avtor:
M. P.

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Barcelona Lewis Hamilton | Lewis Hamilton na dosedanjih 30 dirkah s Ferrarijem še ni zmagal. | Foto Reuters

Lewis Hamilton na dosedanjih 30 dirkah s Ferrarijem še ni zmagal.

Foto: Reuters

Sedmo dirko sezone svetovnega prvenstva formule 1 gosti španska Barcelona. Na veliki nagradi Katalonije ima Lewis Hamilton prvo pravo priložnost, da prvič zmaga s Ferrarijem. Prvič si je s poskočnim konjičem pridirkal prvo štartno vrsto. Na kvalifikacijah je bil hitrejši samo George Russell (Mercedes), ki mora po dveh ničlah odgovoriti mlademu ekipnemu tekmecu Kimiju Antonelliju, ki ima pred njim v boju za naslov svetovnega prvaka že 68 točk prednost. Štart dirke ob 15.00, dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.

Barcelona Charles Leclerc
Sportal Russell resetiral, Leclerc osramočen, Hamilton pa pravi: Imamo dirko!
VN Katalonije v živo

Še 15 minut do štarta: Russell, Hamilton in Antonelli so favoriti dirke. Domačin Alonso bo štartal ko zadnji iz boksov, na paradi dirkačev pred dirko je dejal, da bi jo raje gledal z njimi, kot pa jo vozil z dirkalnikom Aston Martina.

Štartna mesta (66 krogov): 1. Russell, 2. Hamilton, 3. Antonelli, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Hadjar, 7. Piastri, 8. Lawson, 9. Hulkenberg, 10. Leclerc
Barcelona George Russell Mercedes
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Sportal Francoz po pritožbi vendarle na stopničkah
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