Hamilton ima prvo priložnost za prvo zmago s Ferrarijem #vŽivo

Sedmo dirko sezone svetovnega prvenstva formule 1 gosti španska Barcelona. Na veliki nagradi Katalonije ima Lewis Hamilton prvo pravo priložnost, da prvič zmaga s Ferrarijem. Prvič si je s poskočnim konjičem pridirkal prvo štartno vrsto. Na kvalifikacijah je bil hitrejši samo George Russell (Mercedes), ki mora po dveh ničlah odgovoriti mlademu ekipnemu tekmecu Kimiju Antonelliju, ki ima pred njim v boju za naslov svetovnega prvaka že 68 točk prednost. Štart dirke ob 15.00, dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.